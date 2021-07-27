Періс Хілтон вперше стане мамою

Світська левиця 40-річна Періс Хілтон вагітна. Зірка вперше стане мамою. Про це повідомляє Page Six.

За інформацією видання, первісток американської зірки та її нареченого, бізнесмена Картера Реума повинен народитися вже у 2021 році.

У січні цього ж року Періс Хілтон офіційно повідомила, що лікується від безпліддя та сподівається незабаром стати мамою за допомогою екстракорпорального запліднення.

Торік стало відомо про те, що Хілтон та Реум зустрічаються. У квітні 2020-го знаменитість вперше опублікувала світлини з хлопцем.

Уже 13 лютого 2021 року вони одружились. Цікаво, що це був перший шлюб для обидвох.

Джерело: PageSix