Американська співачка Брітні Спірс продовжує боротися за свою свободу та самостійність. Зірка знову опублікувала відверте фото.

На знімку 39-річна Спірс постала топлес, ледь прикривши груди руками та запрокинувши голову назад. Крім того, пікантні місця Брітні закрила зірочками. З одягу на виконавиці лише джинсові шорти.

Під постом артистка вирішила нічого не писати, залишивши лише емодзі зірочок.

Менш ніж за 10 годин публікація зібрала понад 1 млн. лайків і 24 тис. коментарів.

Шанувальники розцінили такий крок Брітні як спосіб висловити протест, а також зазначили, що схоже фото зірка вже публікувала.

Раунд два.

Ще раз для тих, хто пропустив.

Відчувай себе вільною, Брітні. Роби те, чого прагне душа.

Свободу Брітні.

Залиште Брітні в спокої, вона знає, ким є, – пишуть шанувальники зірки.

Брітні Спірс нерідко викладає в Instagram неоднозначні публікації, подаючи шанувальникам таємні знаки про своє самопочуття або прохання про допомогу.

Наразі зірка бореться за право на самостійність, просячи в суді, щоб опіку її батька Джеймса Спірса зняли.

Нещодавно, Брітні вперше виступила в суді з 20-хвилинною промовою.