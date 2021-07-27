Новий адвокат американської співачки Брітні Спірс Меттью Розенгарт вимагає відсторонити її батька Джеймса Спірса від опікунства.

У клопотанні адвокат послався на виступ Брітні Спірс у суді, під час якого співачка заявила про примусову опіку та лікування. Тоді артистка розповіла, що її змушують приймати літій і не дозволяють вагітніти.

Меттью Розенгарт заявив, що така опіка шкодить благополуччю його клієнтки.

– Виникає безліч серйозних запитань щодо можливих неправомірних вчинків пана Спірса, включаючи конфлікт інтересів, зловживання опікунством і очевидне розтрачання фінансів пані Спірс, – йдеться в заяві.

Крім того, адвокат також попросив передати розпорядження фінансами артистки аудитору Джейсону Рубіну. Стан Спірс оцінюється приблизно в $60 млн.

У липні Брітні Спірс дозволили найняти собі адвоката самостійно. Відтоді інтереси співачки представляє колишній федеральний прокурор Меттью Розенгарт.

Попередній адвокат артистки Сем Інгем, який 13 років представляв її інтереси в суді, нещодавно подав у відставку.

Джерело: The New York Times