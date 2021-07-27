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Валентина Чорна |

Справа не в пісні: ОП пояснив виключення Green Grey з концерту до Дня незалежності

Green Grey

В Офісі Президента України пояснили, чому гурт Green Grey виключили з концерту до Дня незалежності.

Причиною стали некоректні висловлювання представників колективу щодо закону про державну мову.

– На жаль, форма, в якій представники гурту Green Grey публічно висловили свою позицію щодо закону про державну мову, видається організаторам некоректною, а бажання привернути до себе увагу на штучно роздмуханому конфлікті – непродуктивним, – заявили в Офісі Президента.

Більше того, організатори впевнені, що на концерті до 30-річчя незалежності України мають лунати пісні лише українською мовою.

Але це жодним чином не применшує внесок російськомовних виконавців у розвиток української музичної культури.

– У програмі святкування 30-ї річниці проголошення незалежності України запланований масштабний концерт, де легендарні українські співаки виконуватимуть знакові для новітньої історії країни пісні, – додали в Офісі Президента.

Нагадаємо, що гурт Green Grey поскаржився на виключення з концерту до Дня незалежності.

Соліст колективу Андрій Яценко заявив, що таким чином Green Grey “хочуть стерти з історії України”.

На його думку, гурт виключили з концерту через пісню російською мовою Под дождем.

Фото: Green Grey

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