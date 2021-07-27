Російський співак Єгор Крід підтримав артистку МакSим, яка перебуває у лікарні у тяжкому стані.
На одному зі своїх концертів Єгор виконав композицію МакSим Отпускаю.
Тисячі шанувальників заспівали трек зірки в унісон.
А для того, щоб створити особливу атмосферу, всі вмикнули ліхтарики на телефонах.
– Сьогодні з прихильниками хочу підтримати одну дуже сильну дівчинку! МакSим, тримайся, ми з тобою, – написав Крід.
Користувачі мережі оцінили неочікуваний жест Єгора і закидали його компліментами у коментарях.
- Єгор, ти людина з великим серцем!
- Артистам потрібно підтримувати один одного!
- Кожного дня про неї думаю! Молимося всі і кожен!
- Молодець, поважаю!
- Ти найкращий.
Нагадаємо, що співачку МакSим госпіталізували у червні 2021 року з пневмонією та 40% ураженням легень. Їй раптово стало зле після одного з концертів, проте тест на коронавірус показав негативний результат.
Через кілька днів стан зірки погіршився, тому лікарі ввели МакSим у медикаментозну кому та під’єднали до апарату штучної вентиляції легенів.
Нещодавно МакSим прийшла до тями, проте її стан залишається стабільно важким. Директор співачки Марина Соколова зазначила, що МакSим дійсно іноді буває у свідомості, але в повному обсязі її ще не вивели з медикаментозного сну.
Фото: Єгор Крід