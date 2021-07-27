Українська акторка і учасниця Дизель Шоу Вікторія Булітко зізналася, як ставиться до службового роману.

На особистій сторінці в Instagram зірка оприлюднила нове фото і зазначила, що завжди вважала стосунки на роботі неправильними.

Вікторія припустила, що на таке ставлення до службового роману вплинув негативний досвід її знайомих, а також фільми з драматичним сюжетом.

– Найчастіше за романом стоять зруйновані сім’ї, чиєсь розбите серце і страждання. А ще плітки, які явно крутяться навколо пари. Тому, мабуть, для мене службовий роман = негативний досвід, – написала Вікторія.

Але з іншого боку, вона не бачить у службовому романі нічого поганого.

– Якщо це чисті і чесні стосунки, і люди абсолютно вільні, закохані, то нічого поганого не бачу. Самі обирайте, вам потім кожного дня бачитися з людиною на роботі, – підсумувала Булітко.

Нещодавно Вікторія Булітко розповіла про дружбу у команді Дизель Шоу та поділилася ідеєю створення нових персонажів.

Зірка зізналася, що найбільше спілкується з Євгеном Сморігіним. Вони знайомі вже 11 років, тому підтримують дружні стосунки навіть поза роботою.

Фото: Вікторія Булітко