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Валентина Чорна |

Міс Україна Всесвіт 2019 Анастасія Суббота вагітна первістком

Анастасия Суббота

Українська модель та переможниця конкурсу Міс Україна Всесвіт 2019 Анастасія Суббота вагітна первістком.

Радісну новину Анастасія повідомила на особистій сторінці в Instagram. Вона оприлюднила відверте фото, на якому постала оголеною і продемонструвала вагітний животик.

Модель зізналася, що це найпрекрасніший момент у її житті.

– Тепер це офіційно! Я скоро стану мамою! Це найбільш чудовий і прекрасний момент у моєму житті! Знати, що в тобі росте нове життя – це щось нереальне! – написала Анастасія Суббота.

Анастасія Суббота не любить ділитися особистим життям у соціальних мережах, тому батька дитини і термін вагітності вона не вказала.

У коментарях підписники активно вітають модель із майбутнім поповненням.

  • “Ого! Вітаю тебе з такою прекрасною новиною! Бажаю найщасливішого життя!”
  • “Це таке щастя! Вітаю!”
  • “Вітаю! Думаю, що більшість і так помітили животик.”
  • “Мої вітання.”
  • “Ти дивовижна”, – пишуть користувачі мережі.

Анастасія Суббота вже багато років працює професійною моделлю, хоча за фахом вона – веб-дизайнер. Дівчина незаміжня, зустрічається з бізнесменом, ім’я якого тримає в секреті.

Анастасія захоплюється футболом, про що іноді розповідає на особистій сторінці в Instagram. Перед конкурсом Міс Україна Всесвіт вона перефарбувала волосся у рудий колір.

У 2020 році Настя передала корону першій віце-міс Україна Всесвіт 2019 Єлизаветі Ястремській.

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Фото: Анастасія Суббота

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