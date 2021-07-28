Українська модель та переможниця конкурсу Міс Україна Всесвіт 2019 Анастасія Суббота вагітна первістком.
Радісну новину Анастасія повідомила на особистій сторінці в Instagram. Вона оприлюднила відверте фото, на якому постала оголеною і продемонструвала вагітний животик.
Модель зізналася, що це найпрекрасніший момент у її житті.
– Тепер це офіційно! Я скоро стану мамою! Це найбільш чудовий і прекрасний момент у моєму житті! Знати, що в тобі росте нове життя – це щось нереальне! – написала Анастасія Суббота.
Анастасія Суббота не любить ділитися особистим життям у соціальних мережах, тому батька дитини і термін вагітності вона не вказала.
У коментарях підписники активно вітають модель із майбутнім поповненням.
- “Ого! Вітаю тебе з такою прекрасною новиною! Бажаю найщасливішого життя!”
- “Це таке щастя! Вітаю!”
- “Вітаю! Думаю, що більшість і так помітили животик.”
- “Мої вітання.”
- “Ти дивовижна”, – пишуть користувачі мережі.
Анастасія Суббота вже багато років працює професійною моделлю, хоча за фахом вона – веб-дизайнер. Дівчина незаміжня, зустрічається з бізнесменом, ім’я якого тримає в секреті.
Анастасія захоплюється футболом, про що іноді розповідає на особистій сторінці в Instagram. Перед конкурсом Міс Україна Всесвіт вона перефарбувала волосся у рудий колір.
У 2020 році Настя передала корону першій віце-міс Україна Всесвіт 2019 Єлизаветі Ястремській.
Фото: Анастасія Суббота