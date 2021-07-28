Українська модель та переможниця конкурсу Міс Україна Всесвіт 2019 Анастасія Суббота вагітна первістком.

Радісну новину Анастасія повідомила на особистій сторінці в Instagram. Вона оприлюднила відверте фото, на якому постала оголеною і продемонструвала вагітний животик.

Модель зізналася, що це найпрекрасніший момент у її житті.

– Тепер це офіційно! Я скоро стану мамою! Це найбільш чудовий і прекрасний момент у моєму житті! Знати, що в тобі росте нове життя – це щось нереальне! – написала Анастасія Суббота.

Анастасія Суббота не любить ділитися особистим життям у соціальних мережах, тому батька дитини і термін вагітності вона не вказала.

У коментарях підписники активно вітають модель із майбутнім поповненням.

“Ого! Вітаю тебе з такою прекрасною новиною! Бажаю найщасливішого життя!”

“Це таке щастя! Вітаю!”

“Вітаю! Думаю, що більшість і так помітили животик.”

“Мої вітання.”

“Ти дивовижна”, – пишуть користувачі мережі.

Анастасія Суббота вже багато років працює професійною моделлю, хоча за фахом вона – веб-дизайнер. Дівчина незаміжня, зустрічається з бізнесменом, ім’я якого тримає в секреті.

Анастасія захоплюється футболом, про що іноді розповідає на особистій сторінці в Instagram. Перед конкурсом Міс Україна Всесвіт вона перефарбувала волосся у рудий колір.

У 2020 році Настя передала корону першій віце-міс Україна Всесвіт 2019 Єлизаветі Ястремській.

Фото: Анастасія Суббота