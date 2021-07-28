Співзасновник американського гурту Slipknot і колишній барабанщик Джої Джордісон помер. Музиканту було 46 років.

Причина смерті невідома, проте представники родини сказали, що він мирно помер уві сні в понеділок, 26 липня.

– Смерть Джої залишила в нас порожні серця та почуття невимовної печалі. Для тих, хто його знав, розумів кмітливість, ніжний характер, величезне серце і любов до всього, що пов’язано з родиною та музикою. Сім’я Джої попросила друзів, фанатів та ЗМІ поважати нашу потребу в самоті в цей неймовірно важкий час, – говориться в заяві рідних Джордісона.

Ще в 1995 році Джої став співзасновником і учасником ню-метал гурту Slipknot.

Протягом 18 років Джої був барабанщиком і ключовим учасником музичного колективу, проте в 2013 році залишив гурт.

Лише в 2016 році в одному з інтерв’ю Джордісон сказав, що був змушений це зробити, оскільки захворів на поперечний мієліт – запалення спинного мозку.

Крім того, Slipknot – це не єдиний проект барабанщика. Він також заснував Vimic, був ударником альт-метал гурту Scar the Martyr, гітаристом хоррор-панк-гурту Murderdolls тощо.

Фото: Джої Джордісон

Джерело: Rolling Stone