Еллерт вперше прокоментував пост Мішиної після розставання

Комік Олександр Еллерт вперше після розставання з акторкою Ксенією Мішиною залишив коментар під її публікацією в Instagram.

Ксенія поділилася знімком зі зйомок шоу Україна має талант. Олександр хоч і стримано, але прокоментував фото своєї екс-обраниці.

Гуморист залишив три різних емодзі, чим дав фанатам їхньої пари надію на возз’єднання. Але знайшлися й ті, хто сказав, що розчарований стосунками екс-закоханих.

“Ви знову посадили півкраїни на емоційні гойдалки. Розумієте, що всі переживають за ваші стосунки. Дай Бог знову побачимо вас разом”.

“Це не стосунки між двома дорослими та зрілими людьми. Це емоційні гойдалки, які виснажують і розчаровують”.

“Улюблена пара, мудрості вам. Переглядаю ваші відео та фото, не можу намилуватися тим, як дивилися одне на одного. Це космос”.

“Коментар року”.

“Найбільш ідеальна пара. Тримайтеся одне одного та ніколи не відпускайте”.

“Такі справжні почуття не можуть зникнути раптово. Ми віримо у ваші серця та любов”.

“Впевнена, що ви будете разом! А як інакше? Між вами такі іскри, які жодна сварка не погасить. Вірю у вашу пару”.

“Дуже чекаємо сердечок на місці зірочок. Віримо в ваше кохання”, – пишуть користувачі мережі.

Сама Ксенія на коментар не відреагувала.

16 липня стало відомо про розтавання Олександра Еллерта та Ксенії Мішиної. Акторка написала в мікроблозі, що вони з коміком розійшлися раптово та назавжди. Таке рішення вона прийняла, оскільки більше не може зраджувати собі та своєму синові Платону.

Олександр у свою чергу опублікував скриншот із Вікіпедії, в якому роз’яснюється значення слова драма.

Фото: Олександр Еллерт