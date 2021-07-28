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Каріна Зуєва |

Справжні почуття не зникають раптово: Еллерт не стримався після розриву з Мішиною

Справжні почуття не зникають раптово: Еллерт не стримався після розриву з Мішиною

Комік Олександр Еллерт вперше після розставання з акторкою Ксенією Мішиною залишив коментар під її публікацією в Instagram.

Ксенія поділилася знімком зі зйомок шоу Україна має талант. Олександр хоч і стримано, але прокоментував фото своєї екс-обраниці.

Еллерт вперше прокоментував пост Мішиної після розставання

Гуморист залишив три різних емодзі, чим дав фанатам їхньої пари надію на возз’єднання. Але знайшлися й ті, хто сказав, що розчарований стосунками екс-закоханих.

  • “Ви знову посадили півкраїни на емоційні гойдалки. Розумієте, що всі переживають за ваші стосунки. Дай Бог знову побачимо вас разом”.
  • “Це не стосунки між двома дорослими та зрілими людьми. Це емоційні гойдалки, які виснажують і розчаровують”.
  • “Улюблена пара, мудрості вам. Переглядаю ваші відео та фото, не можу намилуватися тим, як дивилися одне на одного. Це космос”.
  • “Коментар року”.
  • “Найбільш ідеальна пара. Тримайтеся одне одного та ніколи не відпускайте”.
  • “Такі справжні почуття не можуть зникнути раптово. Ми віримо у ваші серця та любов”.
  • “Впевнена, що ви будете разом! А як інакше? Між вами такі іскри, які жодна сварка не погасить. Вірю у вашу пару”.
  • “Дуже чекаємо сердечок на місці зірочок. Віримо в ваше кохання”, – пишуть користувачі мережі.

Сама Ксенія на коментар не відреагувала.

16 липня стало відомо про розтавання Олександра Еллерта та Ксенії Мішиної. Акторка написала в мікроблозі, що вони з коміком розійшлися раптово та назавжди. Таке рішення вона прийняла, оскільки більше не може зраджувати собі та своєму синові Платону.

Олександр у свою чергу опублікував скриншот із Вікіпедії, в якому роз’яснюється значення слова драма.

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Фото: Олександр Еллерт

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