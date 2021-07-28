Американська кіноакторка Періс Гілтон спростувала чутки про свою вагітність.

Про це зірка повідомила в новому епізоді свого подкасту This Is Paris, який отримав назву Я вагітна?

За словами Гілтон, вона не може дочекатися того моменту, коли вперше стане мамою, однак відбудеться це в 2022 році.

– Я буду вагітна після весілля. Не можу дочекатися, коли в мене будуть діти в 2022 році. Наразі я готуюся до святкової церемонії та знімаю новий документальний фільм, – сказала Періс.

Акторка заморозила свої яйцеклітини в 2020 році, а процедура екстракорпорального запліднення їй дозволить обрати стать дитини. Зірка зізнавалася, що хоче близнюків – хлопчика та дівчинку.

Нещодавно в ЗМІ з’явилася інформація, що Періл Гілтон вперше стане мамою. Повідомлялося, що первісток зірки повинен народитися вже в 2021 році.

Наразі Гілтон готується до весілля з Картером Реумом, який зробив їй пропозицію в лютому 2021 року. Також вона знімає реаліті-шоу, в якому покаже всю підготовку до церемонії.

І для Періс, і для Картера цей шлюб стане першим.

Джерело: This Is Paris