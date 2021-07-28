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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Валентина Чорна |

Цирк поїхав, а клоуни лишилися: Юля Зайка і Юсипчук обурили мережу фейковим весіллям

Богдан Юсипчук

Весілля фіналістки романтичного реаліті Холостяк 11 Юлії Зайки Бельченко і ведучого Богдана Юсипчука виявилося фейковим.

На особистих сторінках в Instagram вони зізналися, що церемонія насправді була рекламою нової локації для свят у Києві.

“Весіллям” на даху Юлія і Богдан непогано збільшили кількість підписників. На їхню думку, це допоможе привернути увагу до теми безпритульних тварин.

Зайка додала, що завжди хотіла відчути себе нареченою, а Богдан прагнув позбутися страху одруження.

– Всі знають, що у мене образ Холостяка. Я реально боявся (у минулому) весіль. Мені потрібно було боротися із цим.

У Юлі інша ситуація: існує повір’я, що якщо дівчина/жінка проведе весільну репетицію – протягом двох років вона вийде заміж, – написав Богдан.

Такий поворот подій неабияк розчарував та обурив підписників Юлії і Богдана.

У коментарях користувачі мережі пишуть, що весілля – це не найкращий спосіб для того, щоб підняти рейтинги.

  • Цирк якийсь!
  • Реально, хайп! Аби рейтинги підняти.
  • Охоплення підняли звичайно, але хайпувати на такій зворушливій події, як створення сім’ї, вибачте, але це занадто. Це дуже особисті і хвилюючі моменти для люблячих людей, і знецінювати такий захід не варто було. Неприємно якось вийшло.
  • Відписка!
  • Жах! Нічого іншого не могли придумати?
  • Всіх обдурили, у мене змінилася думка про Юлю, тільки хайп і люблять!
  • Цирк поїхав, а клоуни лишилися.
  • Повне розчарування, вже не знають що придумати для рейтингу!
  • Відписуюсь, неприємно, – пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що 26 липня Юля Зайка заінтригувала весільними фото. На світлинах вона постала в обіймах Богдана Юсипчука. На руках в обох можна було помітити каблучки.

На святі були присутні учасники Холостяка Олександра Миколюк і Дана Оханська, а також володарка найбільшого бюсту в Україні Міла Кузнєцова.

Але попри гарні фото, шанувальники не повірили, що весілля Юсипчука з Зайкою справжнє.

Фото: Богдан Юсипчук

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