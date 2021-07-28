Весілля фіналістки романтичного реаліті Холостяк 11 Юлії Зайки Бельченко і ведучого Богдана Юсипчука виявилося фейковим.

На особистих сторінках в Instagram вони зізналися, що церемонія насправді була рекламою нової локації для свят у Києві.

“Весіллям” на даху Юлія і Богдан непогано збільшили кількість підписників. На їхню думку, це допоможе привернути увагу до теми безпритульних тварин.

Зайка додала, що завжди хотіла відчути себе нареченою, а Богдан прагнув позбутися страху одруження.

– Всі знають, що у мене образ Холостяка. Я реально боявся (у минулому) весіль. Мені потрібно було боротися із цим. У Юлі інша ситуація: існує повір’я, що якщо дівчина/жінка проведе весільну репетицію – протягом двох років вона вийде заміж, – написав Богдан.

Такий поворот подій неабияк розчарував та обурив підписників Юлії і Богдана.

У коментарях користувачі мережі пишуть, що весілля – це не найкращий спосіб для того, щоб підняти рейтинги.

Цирк якийсь!

Реально, хайп! Аби рейтинги підняти.

Охоплення підняли звичайно, але хайпувати на такій зворушливій події, як створення сім’ї, вибачте, але це занадто. Це дуже особисті і хвилюючі моменти для люблячих людей, і знецінювати такий захід не варто було. Неприємно якось вийшло.

Відписка!

Жах! Нічого іншого не могли придумати?

Всіх обдурили, у мене змінилася думка про Юлю, тільки хайп і люблять!

Цирк поїхав, а клоуни лишилися.

Повне розчарування, вже не знають що придумати для рейтингу!

Відписуюсь, неприємно, – пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що 26 липня Юля Зайка заінтригувала весільними фото. На світлинах вона постала в обіймах Богдана Юсипчука. На руках в обох можна було помітити каблучки.

На святі були присутні учасники Холостяка Олександра Миколюк і Дана Оханська, а також володарка найбільшого бюсту в Україні Міла Кузнєцова.

Але попри гарні фото, шанувальники не повірили, що весілля Юсипчука з Зайкою справжнє.

Фото: Богдан Юсипчук