Американський актор і зірка серіалу Втеча з в’язниці Вентворт Міллер зізнався, що рік тому у нього діагностували аутизм.

Про хворобу він повідомив на особистій сторінці в Instagram, оприлюднивши повністю біле тло.

Вентворт Міллер зазначив, що лікарі повідомили його про аутизм ще восени минулого року.

І навіть попри те, що у актора були підозри щодо хвороби, він все одно був шокований.

– Цієї осені виповнюється рік відтоді, як я отримав неформальний діагноз аутизму. До цього я намагався діагностувати себе самостійно. Формальний діагноз поставили після тривалого процесу. Адже я вже чоловік середніх років, а не 5-річна дитина. Я можу спокійно визнати, що діагностика – привілей, яким не всі користуються, – написав Вентворт.

Актор додав, що дуже мало знає про аутизм, тому зараз його робота полягає в тому, щоб отримати більше інформації про цю хворобу.

У коментарях шанувальники підтримали Вентворта Міллера і подякували йому за відверте зізнання.

Дякуємо, що поділилися з нами цим дуже особистим діагнозом, Вентворт. Бажаю вам всього найкращого.

Дякую вам за це. Мені поставили діагноз аутизм у 30 років, і це був дійсно особливий подарунок. Ваше зізнання так втішає.

Вентворт, ви продовжуєте дивувати мене своєю чесністю і вразливістю. Ви – дар цьому Всесвіту, і знайте, що вас підтримують і люблять.

“Ви моє натхнення!

Ми любимо тебе, Вентворте, – пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що аутизм – це стан, який виникає внаслідок порушення розвитку головного мозку. Він характеризується вродженим і всебічним дефіцитом соціальної взаємодії та спілкування.

У дорослого аутизм може виражатися порушенням мовлення, байдужістю до всього, що відбувається, і бідністю емоцій.