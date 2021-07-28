Українська співачка Оля Полякова поміркувала на тему ейджизму та сексизму. Зірка поцікавилася, коли настає та межа, після якої можна бути самим собою.

Оля опублікувала фото, на якому постала на тлі моря. На знімку зірка позує в одному купальнику. Свою публікацію Полякова присвятила роздумам на тему любові до себе самого.

– У 15 рано, в 50 пізно. А коли не рано і не пізно? Коли можна бути самим собою? – поцікавилася співачка.

Артистка подякувала своїй 16-річній доньці Маші за те, що та не боїться пробувати, помилятися, сперечатися, доводити, бунтувати. А також ставити запитання, які можуть зустріти неприйняття.

Зірка наголосила, що ейджизм і сексизм – це якраз про страх бути засудженим, залежати від чужої думки й оцінок. Також розповіла, що колись перестала боятися бути смішною і саме це принесло їй успіх.

– Наразі я вчуся бути відкритою. Любити себе, свій вік, своє тіло, думки та почуття. Любити людей такими, якими вони є, не вимагаючи від них відповідати моїм очікуванням. Вчуся бути, а не здаватися. Я не боюся, що це комусь не сподобається. Можливо, саме це змушує мене працювати над собою, бути повною ідей, планів, енергії, пристрасті та любові, – сказала Полякова.

Можливо, на такі міркування Полякову підштовхнув нещодавній перший концерт її доньки Марії, яка нарвалася на критику.

Дівчина під час виступу виконала кілька авторських пісень. Серед них був трек з лайливими словами Мені пох * й на твої поради.

Пізніше в Instagram зіркової мами Марія поміркувала на тему сексизму, а саме – чому хлопці можуть виражатися нецензурно, а дівчата – ні.

Фото: Оля Полякова