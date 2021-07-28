27 липня стало відомо про смерть співзасновника й екс-барабанщика американського гурту Slipknot Джої Джордісона. Він заснував не один музичний колектив, а також очолював список найкращих ударників.

Факти ICTV підготували біографію Джої Джордісона, який довгий час боровся з поперечним мієлітом.

Ще в підлітковому віці в Джої прокинулася любов до важкої музики. Спершу він грав на гітарі, а згодом отримав барабанну установку в подарунок від батьків.

Перший гурт, який Джордісон створив разом із товаришем – Modifidious. Вони грали спід-треш-метал і навіть записали 15 пісень.

У 1995 році Джої став співзасновником Slipknot. Згодом, у 2002 році, він із іншими музикантами заснував глем-метал-гурт Murderdolls, однак через брак часу та сольну кар’єру одного з учасників – музичний колектив розпався.

Джої був легендарним ударником, технікою якого захоплювалися. Тому час від часу він заміняв барабанщиків із інших не менш відомих гуртів – Metallica, Satyricon, Ministry, American Head Charge і KoRn.

У березні 2007 року гурт Murderdolls возз’єднався та навіть отримав нагороду Найкраще повернення року. Музичний колектив припинив існування в 2011 році.

У 2016 році Джої пояснив причину свого відходу зі Slipknot, де він перебував протягом 18 років. Музикант зізнався, що захворів поперечним мієлітом – запалення спинного мозку.

Самі учасники музичного колективу довго приховували справжню причину відходу Джордісона, який відразу заснував новий гурт Scar The Martyr.

Особисте життя барабанщик ретельно приховував.

У 2010 році Джої очолював список 100 найкращих ударників за останні два роки. У списку 50 найкращих барабанщиків року за версією журналу Classic Rock займає 13 місце. Крім того, у Джордісона є запис у Книзі рекордів Гіннеса про те, що він найшвидший ударник у світі.

26 липня помер Джої Джордісон у віці 46-ти років. Що стало причиною смерті – невідомо, однак представники родини сказали, що він мирно пішов уві сні.

Фото: Джої Джордісон