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Микола Олефіренко |

Лілія Подкопаєва стала зірковою суддею шоу Україна має талант

Лилия Подкопаева

Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва стала запрошеною зірковою суддею Україна має талант.

– Я відчуваю божевільний адреналін і захват від зустрічі з неймовірними талантами. Впевнена, що побачу тут приголомшливих людей, адже на сцені Україна має талант традиційно збираються найкрутіші і найталановитіші українці. Учасників кастингу судити буду об’єктивно і чесно. Як суддя міжнародного класу, я буваю доволі суворою, – розповіла Лілія.

Лілія Подкопаєва – абсолютна чемпіонка світу, Європи та Олімпійських ігор в Атланті, володарка Кубка Європи. Гімнастка має авторський елемент, який по цей час у світі ніхто не повторив. За свою спортивну кар’єру вона стала володаркою 45 золотих, 21 срібної та 14 бронзових медалей на міжнародних змаганнях. Отримала звання заслуженого майстра спорту України.

Знімання телевізійних кастингів вже стартували. Відомо, що у трійці журі нового сезону Україна має талант – телеведучий Сергій Притула, головна героїня шоу Холостячка Ксенія Мішина і хореограф Євген Кот.

Ведучим шоу став Григорій Решетник, а співачка Jerry Heil показуватиме залаштунки шоу – підготовку учасників до виступів і реакцію на коментарі суддів.

Джерело: СТБ

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