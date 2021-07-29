Українська співачка та головна героїня романтичного реаліті-шоу Холостячка 2 Злата Огнєвіч розповіла, чи планує вона цілуватися на проекті, а також зізналася, кому більше віддає перевагу – блондинам або брюнетам.

Злата зазначила, що поцілунки на проекті входять до її планів, оскільки їй чоловіка потрібно відчути не лише за допомогою спілкування.

– Я люблю пробувати на смак. Мені це цікаво. Я не знаю, які саме це будуть поцілунки – цнотливі чи пристрасні. Можливо, я закохаюся у когось із першого погляду і все, – сказала Огнєвіч.

Співачка зізналася, що більше їй подобаються брюнети, однак зустрічалася вона і з блондином. Також вона розповіла, якому побаченню віддасть перевагу.

– Кросворди на побаченні я точно не розгадуватиму, мені це нецікаво. Нехай це буде щось екстремальне із романтичним завершенням, – зазначила Огнєвіч.

Виконавиця описала себе за допомогою трьох слів – романтична, сильна та творча.

Раніше Злата Огнєвіч розповіла про страхи на проекті Холостячка. Найбільше зірка переймається, що їй можуть сподобатися кілька учасників одночасно.

Фото: Злата Огнєвіч