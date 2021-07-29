Українська співачка Тіна Кароль вирушила у довгоочікувану відпустку. Зірка поїхала відпочивати разом зі своїм 12-річним сином Веніаміном.

Тіна Кароль опублікувала серію Instagram-stories, в яких показала, як вони з Веніаміном насолоджуються товариством одне одного.

З кадрів можна зрозуміти, що родина віддає перевагу активному проведенню часу, тому вони обрали не стандартний курорт – Туреччину або Єгипет, а Ісландію.

Так, на одному з опублікованих кадрів артистка лагідно цілує свого сина в щоку на тлі скель. Вони відвідують відомі архітектурні пам’ятники та просто насолоджуються природою. Також вони побачили вулкан і застиглу лаву.

Нарешті сяю: Тіна Кароль вирушила до Ісландії разом із сином / 3 фотографии

– Нарешті сяю, – підписала один із кадрів Тіна Кароль.

Крім того, виконавиця поділилася відео, на якому постала повністю без макіяжу на тлі водоспаду.

Відомо, що Веніамін наразі на канікулах, оскільки хлопчик вчиться у Великій Британії. Весь свій вільний час його зіркова мама проводить із ним.

Раніше Тіна Кароль уже показувала свого підрослого сина в Instagram. В опублікованому ролику Веніамін розповідав про книгу, яку збирається прочитати.

Артистка зазначила, що книга дуже товста, однак хлопчик переконав її, сказавши, що у бібліотеці є ще більші.

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Фото: Наталія Курган