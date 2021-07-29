Колумбійська співачка Шакіра може сісти у в’язницю через звинувачення в ухиленні від сплати податків.

Прокуратура звинувачує зірку в шести податкових злочинах на загальну суму в €14,5 млн. Відомо, що Шакіра не сплачувала податки у 2012, 2013 і 2014 роках.

Сама співачка пояснила це тим, що протягом цього часу вона проживала на Багамських островах, а Іспанію відвідувала дуже рідко. Проте податкові інспектори спростували цю заяву.

За їхніми словами, Шакіра проживала в Іспанії більше 183 днів на рік, а цього достатньо, щоб вважатися податковим резидентом країни.

Розслідування у справі Шакіри тривало три роки, і тепер суддя дійшов висновку, що є достатньо підстав для того, щоб виконавиця постала перед судом.

Зірка зможе уникнути судового розгляду тільки в тому разі, якщо укладе угоду зі стороною обвинувачення.

А якщо Шакіру визнають винною, то їй може загрожувати тюремне ув’язнення.

Варто зауважити, що у 2015 році у подібній ситуації опинився чоловік Шакіри, футболіст Жерар Піке.

Він заборгував податковим органам Іспанії €2,5 млн, оскільки не сплачував податки з 2007 по 2010 рік.

Джерело: El Pais