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Каріна Зуєва |

Соковита: Настя Каменських на балконі продемонструвала свої сідниці

Настя Каменських

Українська співачка Настя Каменських поділилася відвертими знімками, на яких показала свої сідниці.

Каменських опублікувала серію фото, зроблених на балконі в Туреччині. Зірка позувала в чорному роздільному купальнику зі стрингами.

На одному з кадрів Настя повернулася до камери спиною, відповідно, продемонструвавши свої сідниці в усій красі.

– Доброго ранку. Нехай ваш день буде сьогодні такий же медовий, як мій світанок, – підписала публікацію Настя.

Шанувальники артистки хвалять її за шикарні форми, проте деякі зазначили, що зірка набрала вагу. А також наголосили, що останнім часом у Насті занадто багато відвертих фото.

  • Може хтось ще не бачив вашої п’ятої точки?
  • Здається, Настя трохи погладшала.
  • Соковита.
  • Що не кажіть, але Каменських у повному порядку.
  • Тонка талія – дуже жіночно.
  • Еталон краси.
  • Мені б таку дружину.
  • Сідниці не надто гарні.
  • Як інакше? Тільки фото голяка.
  • Навіщо показувати всім свої сідниці?
  • 10 кілограмів не завадило б скинути.
  • Фотошоп видно в районі талії.
  • Набридло вже, – пишуть підписники Насті.

Раніше Каменських поділилася фото в басейні, однак на ньому вона заблюрила свої сідниці та ноги, занурені у воду.

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Фото: Настя Каменських

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