Українська співачка Настя Каменських поділилася відвертими знімками, на яких показала свої сідниці.

Каменських опублікувала серію фото, зроблених на балконі в Туреччині. Зірка позувала в чорному роздільному купальнику зі стрингами.

На одному з кадрів Настя повернулася до камери спиною, відповідно, продемонструвавши свої сідниці в усій красі.

– Доброго ранку. Нехай ваш день буде сьогодні такий же медовий, як мій світанок, – підписала публікацію Настя.

Шанувальники артистки хвалять її за шикарні форми, проте деякі зазначили, що зірка набрала вагу. А також наголосили, що останнім часом у Насті занадто багато відвертих фото.

Може хтось ще не бачив вашої п’ятої точки?

Здається, Настя трохи погладшала.

Соковита.

Що не кажіть, але Каменських у повному порядку.

Тонка талія – дуже жіночно.

Еталон краси.

Мені б таку дружину.

Сідниці не надто гарні.

Як інакше? Тільки фото голяка.

Навіщо показувати всім свої сідниці?

10 кілограмів не завадило б скинути.

Фотошоп видно в районі талії.

Набридло вже, – пишуть підписники Насті.

Раніше Каменських поділилася фото в басейні, однак на ньому вона заблюрила свої сідниці та ноги, занурені у воду.

Фото: Настя Каменських