Українська співачка Настя Каменських поділилася відвертими знімками, на яких показала свої сідниці.
Каменських опублікувала серію фото, зроблених на балконі в Туреччині. Зірка позувала в чорному роздільному купальнику зі стрингами.
На одному з кадрів Настя повернулася до камери спиною, відповідно, продемонструвавши свої сідниці в усій красі.
– Доброго ранку. Нехай ваш день буде сьогодні такий же медовий, як мій світанок, – підписала публікацію Настя.
Шанувальники артистки хвалять її за шикарні форми, проте деякі зазначили, що зірка набрала вагу. А також наголосили, що останнім часом у Насті занадто багато відвертих фото.
- Може хтось ще не бачив вашої п’ятої точки?
- Здається, Настя трохи погладшала.
- Соковита.
- Що не кажіть, але Каменських у повному порядку.
- Тонка талія – дуже жіночно.
- Еталон краси.
- Мені б таку дружину.
- Сідниці не надто гарні.
- Як інакше? Тільки фото голяка.
- Навіщо показувати всім свої сідниці?
- 10 кілограмів не завадило б скинути.
- Фотошоп видно в районі талії.
- Набридло вже, – пишуть підписники Насті.
Раніше Каменських поділилася фото в басейні, однак на ньому вона заблюрила свої сідниці та ноги, занурені у воду.
Фото: Настя Каменських