Переможниця 11 сезону Холостяка Анна Богдан висловилася з приводу липового весілля блогера та своєї конкурентки Юлії Зайки.

Анна сказала, що весілля Юлії з телеведучим Богданом Юсипчуком стало для неї несподіванкою, проте вона зраділа за суперницю, оскільки знайти другу половинку – величезне щастя.

Дівчина зазначила, що відчула себе обдуреною після заяви про те, що це реклама весільного простору.

– Грати почуттями своїм шанувальників, фанатів, підписників або для заробітку – неприйнятно. А тварини більше схожі на прикриття, щоб уникнути гніву людей. Це не факт, а суто моя думка, – сказала Богдан.

Дівчина наголосила, що вона в праві коментувати цю ситуацію, оскільки нещодавно Юля перейшла межу та дозволила собі висловитися з приводу стосунків Ані та Михайла Заливака.

– Вона говорила про те, що Міша сумний та нещасливий у стосунках зі мною. Якщо вже кордони наші стерті, я вважаю, що маю право висловитися з цього приводу, – сказала Анна.

Богдан також зазначила, що дуже довго мовчала та не звертала уваги на коментарі з приводу того, що Юля краща за неї.

26 липня Юля Зайка заінтригувала весільними знімками. У кадрі вона постала в обіймах Богдана Юсипчука. Все мало вигляд справжньої весільної церемонії. Крім того, на руках у обох можна було помітити каблучки.

28 липня Юля і Богдан заявили, що весілля було фейковим, а церемонія насправді – реклама нової локації для свят у Києві. На їхню думку, такий розіграш повинен допомогти звернути увагу на тему безпритульних тварин, оскільки вони непогано збільшили кількість підписників.

Фото: Анна Богдан