Співачка Maruv показала, який має вигляд без макіяжу, а також продемонструвала нанесення сценічного образу.
Maruv опублікувала відео, на якому спочатку постала зблизька без косметики. Згодом вона показала, як поетапно робить сценічний макіяж.
– Мої збори на концерт, – підписала відео Maruv.
Шанувальники 30-річної артистки розділилися на два табори. Хтось зазначив, що макіяж – велика сила, а хтось наголосив, що без косметики зірка має кращий вигляд.
- Обличчя все в прищах. Краса.
- Без гриму не впізнати. Не дарма кажуть, що як себе намалюєш, такий вигляд і матимеш.
- Приємно дивитися на те, що ви як усі. Навіть на прищ на лобі.
- Без макіяжу дуже гарна.
- І так, і так гарна. Ніхто не ідеальний.
- Без макіяжу більше подобаєтеся.
- Без косметики дуже мила дівчина.
- Без макіяжу страшна та в прищах.
- Макіяж – велика сила.
- Природна краса перетворюється в неперевершений образ.
- Ви чудова.
- Гарна в будь-якому вигляді.
- Тільки Maruv здатна і без косметики, і в бойовому розфарбуванні бути неперевершеною, – пишуть користувачі мережі.
Раніше ми писали, що Maruv стала ведучою російського телеканалу. Артистка вестиме хіт-парад Русский чарт, на якому обговорюються популярні треки.
Фото: Maruv