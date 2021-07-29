Співачка Maruv показала, який має вигляд без макіяжу, а також продемонструвала нанесення сценічного образу.

Maruv опублікувала відео, на якому спочатку постала зблизька без косметики. Згодом вона показала, як поетапно робить сценічний макіяж.

– Мої збори на концерт, – підписала відео Maruv.

Шанувальники 30-річної артистки розділилися на два табори. Хтось зазначив, що макіяж – велика сила, а хтось наголосив, що без косметики зірка має кращий вигляд.

Обличчя все в прищах. Краса.

Без гриму не впізнати. Не дарма кажуть, що як себе намалюєш, такий вигляд і матимеш.

Приємно дивитися на те, що ви як усі. Навіть на прищ на лобі.

Без макіяжу дуже гарна.

І так, і так гарна. Ніхто не ідеальний.

Без макіяжу більше подобаєтеся.

Без косметики дуже мила дівчина.

Без макіяжу страшна та в прищах.

Макіяж – велика сила.

Природна краса перетворюється в неперевершений образ.

Ви чудова.

Гарна в будь-якому вигляді.

Тільки Maruv здатна і без косметики, і в бойовому розфарбуванні бути неперевершеною, – пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Maruv стала ведучою російського телеканалу. Артистка вестиме хіт-парад Русский чарт, на якому обговорюються популярні треки.

Фото: Maruv