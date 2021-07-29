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Каріна Зуєва |

Велика сила макіяжу: Maruv показала обличчя без косметики

Марув

Співачка Maruv показала, який має вигляд без макіяжу, а також продемонструвала нанесення сценічного образу.

Maruv опублікувала відео, на якому спочатку постала зблизька без косметики. Згодом вона показала, як поетапно робить сценічний макіяж.

– Мої збори на концерт, – підписала відео Maruv.

Шанувальники 30-річної артистки розділилися на два табори. Хтось зазначив, що макіяж – велика сила, а хтось наголосив, що без косметики зірка має кращий вигляд.

  • Обличчя все в прищах. Краса.
  • Без гриму не впізнати. Не дарма кажуть, що як себе намалюєш, такий вигляд і матимеш.
  • Приємно дивитися на те, що ви як усі. Навіть на прищ на лобі.
  • Без макіяжу дуже гарна.
  • І так, і так гарна. Ніхто не ідеальний.
  • Без макіяжу більше подобаєтеся.
  • Без косметики дуже мила дівчина.
  • Без макіяжу страшна та в прищах.
  • Макіяж – велика сила.
  • Природна краса перетворюється в неперевершений образ.
  • Ви чудова.
  • Гарна в будь-якому вигляді.
  • Тільки Maruv здатна і без косметики, і в бойовому розфарбуванні бути неперевершеною, – пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Maruv стала ведучою російського телеканалу. Артистка вестиме хіт-парад Русский чарт, на якому обговорюються популярні треки.

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Фото: Maruv

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