Російського актора Володимира Стєклова госпіталізували з Covid-19 та 50% ураженням легень.

Про стан 73-річного актора повідомив його представник. Він зазначив, що Володимира помістили у “червону зону”, де перебувають хворі з серйозними ускладненнями.

Ввечері, 28 липня, Володимир пожалівся на погане самопочуття. Родичі викликали йому швидку.

У Стєклова виявили високу температуру і дихальну недостатність. За словами лікарів, стан у актора – середньої тяжкості.

Володимир Стєклов одружився з 40-річною Іриною Дерягіною у 2020 році.

Пара довго жила у громадянському шлюбі і приховувала свої стосунки аж до народження спільної дитини. Зараз подружжя виховує 3-річну доньку Аріну.

Дівчинка стала первістком для Ірини і третьою дитиною для Володимира. У актора є дві дорослі дочки від попередніх стосунків: Агріппіна і Глафіра.

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Володимир Стєклов дебютував у кіно у 1983 році в мелодрамі Ураган приходить несподівано. Відтоді він активно розвивав свою акторську майстерність і знімався у фільмах і серіалах.

Стєклова можна побачити у таки стрічках як Солдаты. Снова в строю; Гагарин. Первый в космосе; Бывшие; Молодежка.

Фото: Володимир Стєклов