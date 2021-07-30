Українську співачку Настю Каменських запідозрили у вагітності.
На особистій сторінці в Instagram вона оприлюднила відео, на якому станцювала разом зі своїм чоловіком Потапом.
Зірка зазначила, що завтра подружжя чекає велика подія.
– Завтра у нас велика подія! Як думаєш, яка? – запитала Каменських.
На відео Настя з’явилася у леопардовому топі і білих шортах. У коментарях користувачі мережі помітили зміни у фігурі зірки і припустили, що вона вагітна.
Дехто висловився, що, можливо, завтра подружжя організує gender party, на якій дізнається стать майбутнього малюка.
А хтось припустив, що таким чином пара хоче привернути увагу до прем’єри спільного треку чи альбому.
- Настя вагітна.
- У вас буде малюк?
- Гендер вечірка?
- Настю, ви вагітна? Якщо так, то це чудово!
- Дізнаєтеся стать дитини?
- Річниця?
- Де талія Насті? Вагітна?
- Ви погладшали.
- Дійсно, щось у фігурі змінилося! Можливо, все-таки вагітна.
- Може вихід нового альбому? Бо річниця весілля, якщо я не помиляюся, 23 травня.
- Прем’єра спільного треку?
- Можливо, відпустка, – пишуть у коментарях.
Раніше Настя Каменських поділилася відвертими знімками, на яких показала свої сідниці. Зірка позувала на балконі у Туреччині.
На фото вона постала у чорному роздільному купальнику зі стрингами.
Шанувальники наголосили, що останнім часом у Насті занадто багато пікантних фото.
Фото: Настя Каменських