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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Валентина Чорна |

Де талія? Настю Каменських запідозрили у вагітності

Анастасія Каменських

Українську співачку Настю Каменських запідозрили у вагітності.

На особистій сторінці в Instagram вона оприлюднила відео, на якому станцювала разом зі своїм чоловіком Потапом.

Зірка зазначила, що завтра подружжя чекає велика подія.

– Завтра у нас велика подія! Як думаєш, яка? – запитала Каменських.

На відео Настя з’явилася у леопардовому топі і білих шортах. У коментарях користувачі мережі помітили зміни у фігурі зірки і припустили, що вона вагітна.

Дехто висловився, що, можливо, завтра подружжя організує gender party, на якій дізнається стать майбутнього малюка.

А хтось припустив, що таким чином пара хоче привернути увагу до прем’єри спільного треку чи альбому.

  • Настя вагітна.
  • У вас буде малюк?
  • Гендер вечірка?
  • Настю, ви вагітна? Якщо так, то це чудово!
  • Дізнаєтеся стать дитини?
  • Річниця?
  • Де талія Насті? Вагітна?
  • Ви погладшали.
  • Дійсно, щось у фігурі змінилося! Можливо, все-таки вагітна.
  • Може вихід нового альбому? Бо річниця весілля, якщо я не помиляюся, 23 травня.
  • Прем’єра спільного треку?
  • Можливо, відпустка, – пишуть у коментарях.

Раніше Настя Каменських поділилася відвертими знімками, на яких показала свої сідниці. Зірка позувала на балконі у Туреччині.

На фото вона постала у чорному роздільному купальнику зі стрингами.

Шанувальники наголосили, що останнім часом у Насті занадто багато пікантних фото.

Фото: Настя Каменських

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