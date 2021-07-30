Українську співачку Настю Каменських запідозрили у вагітності.

На особистій сторінці в Instagram вона оприлюднила відео, на якому станцювала разом зі своїм чоловіком Потапом.

Зірка зазначила, що завтра подружжя чекає велика подія.

– Завтра у нас велика подія! Як думаєш, яка? – запитала Каменських.

На відео Настя з’явилася у леопардовому топі і білих шортах. У коментарях користувачі мережі помітили зміни у фігурі зірки і припустили, що вона вагітна.

Дехто висловився, що, можливо, завтра подружжя організує gender party, на якій дізнається стать майбутнього малюка.

А хтось припустив, що таким чином пара хоче привернути увагу до прем’єри спільного треку чи альбому.

Настя вагітна.

У вас буде малюк?

Гендер вечірка?

Настю, ви вагітна? Якщо так, то це чудово!

Дізнаєтеся стать дитини?

Річниця?

Де талія Насті? Вагітна?

Ви погладшали.

Дійсно, щось у фігурі змінилося! Можливо, все-таки вагітна.

Може вихід нового альбому? Бо річниця весілля, якщо я не помиляюся, 23 травня.

Прем’єра спільного треку?

Можливо, відпустка, – пишуть у коментарях.

Раніше Настя Каменських поділилася відвертими знімками, на яких показала свої сідниці. Зірка позувала на балконі у Туреччині.

На фото вона постала у чорному роздільному купальнику зі стрингами.

Шанувальники наголосили, що останнім часом у Насті занадто багато пікантних фото.

Фото: Настя Каменських