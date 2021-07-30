Український співак Олег Кензов з’явився на своєму концерті в Бердянську п’яним. Виступ артиста відбувся 29 липня у Палаці культури.

Як стверджує артист Дмитро Волканов, замість якісної концертної програми глядачі побачили п’яну поведінку, витівки та почули лайливі вислови.

Крім того, чоловік зазначив, що квитки на концерт коштували недешево, незважаючи на це, посадка Палацу культури була повною.

У підтвердження своїх слів Дмитро опублікував серію відео, на яких чітко видно не зовсім адекватну поведінку співака.

– Дякую Олегу та його команді за цю ганьбу! Хочеться, щоб якомога менше таких людей займали чиєсь дійсно заслужене місце на нашій естраді, – написав Волканов.

У роликах також видно, як Олег намагається жонглювати мікрофоном, ледь стоячи на ногах, і кидає свої кросівки за сцену.

Пізніше Волканов поділився ще декількома відео та зазначив, що коментарі зайві, оскільки і так все зрозуміло.

Шанувальники артиста розчаровані такою поведінкою. Деякі зазначили, що раді, що не пішли на концерт.

Це жах! Ганьба!

Який репертуар, такий і виконавець.

Мати такий голос і так себе поводити – ганьба.

Сподіваюся, це його останній виступ.

Добре, що не пішла!

Були на цьому концерті. Чесно, було не приємно бачити п’яного артиста. Ми розчаровані, – пишуть користувачі мережі.

Факти ICTV вже написали менеджменту артиста та чекають на відповідь.

Раніше Олег Кензов вже потрапляв у скандал. Тоді він був пов’язаний зі звинуваченнями його екс-дружини Наталії Ярмоленко. Жінка заявила, що страждала від побоїв артиста.

Фото: Олег Кензов