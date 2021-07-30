Американська акторка і письменниця Джеймі Лі Кертіс публічно зізналася, що її 25-річний син є трансгендером.

Акторка зазначила, що пишається сміливістю сина Томаса, який змінив ім’я на Рубі. У наступному році Рубі планує вийти заміж за свого бойфренда.

Джеймі Лі Кертіс додала, що завдяки трансгендерному переходу вона усвідомила важливу річ.

А саме – гендер може змінюватися, а життя є “суцільними метаморфозами”.

Жінка підсумувала, що їй вдалося відкинути старі ідеї і прийняти нову сучасну реальність.

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Джеймі Лі Кертіс має двоє прийомних дітей: Енні і Томаса (відтепер Рубі).

Жінка стала відомою на ранніх етапах своєї акторської кар’єри, зігравши у таких фільмах жахів як Гелловін (1978), Поїзд страху (1980), Туман (1980 ), Шкільний бал (1980), Гелловін-2 (1981).

Крім цього, Джеймі Лі є володаркою премії BAFTA, двох премій Золотий глобус і двох премій Сатурн.

Нещодавно актор Томмі Дорфман зробив камінг-аут, повідомивши, що вважає себе трансгендерною жінкою.

Зірка серіалу 13 причин чому сказала, що рада представитися тією жінкою, якою є сьогодні.

Дорфман поділилася серією фото в сукнях і висловила подяку своїй команді, яка завжди підтримувала її.

Джерело: AARP Magazine