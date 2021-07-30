Американська акторка і письменниця Джеймі Лі Кертіс публічно зізналася, що її 25-річний син є трансгендером.
Акторка зазначила, що пишається сміливістю сина Томаса, який змінив ім’я на Рубі. У наступному році Рубі планує вийти заміж за свого бойфренда.
Джеймі Лі Кертіс додала, що завдяки трансгендерному переходу вона усвідомила важливу річ.
А саме – гендер може змінюватися, а життя є “суцільними метаморфозами”.
Жінка підсумувала, що їй вдалося відкинути старі ідеї і прийняти нову сучасну реальність.
Джеймі Лі Кертіс має двоє прийомних дітей: Енні і Томаса (відтепер Рубі).
Жінка стала відомою на ранніх етапах своєї акторської кар’єри, зігравши у таких фільмах жахів як Гелловін (1978), Поїзд страху (1980), Туман (1980 ), Шкільний бал (1980), Гелловін-2 (1981).
Крім цього, Джеймі Лі є володаркою премії BAFTA, двох премій Золотий глобус і двох премій Сатурн.
Нещодавно актор Томмі Дорфман зробив камінг-аут, повідомивши, що вважає себе трансгендерною жінкою.
Зірка серіалу 13 причин чому сказала, що рада представитися тією жінкою, якою є сьогодні.
Дорфман поділилася серією фото в сукнях і висловила подяку своїй команді, яка завжди підтримувала її.
Джерело: AARP Magazine