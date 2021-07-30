Український актор Андрій Федінчик вперше прокоментував бійку, яку він влаштував вночі, 25 липня, в Києві.

Заслужений артист України зізнався, що він не вміє контролювати свій гнів. І всі слова, які він кричав у той вечір, були адресовані самому собі.

– Зрозумійте, коли людина кричить, що ненавидить увесь світ, а ніхто їй поганого не зробив – це означає, що її категорично не влаштовує щось у собі. Тому всі ці слова я кричав сам собі, – сказав Андрій.

Федінчик наголосив, що це його не виправдовує і якщо не можеш жити в суспільстві, то варто йти до лісу.

– Я б хотів у той момент опинитися в лісі та займатися саморуйнуванням саме там, але сталося так, – сказав актор.

Він розповів, що таке з ним трапилося не вперше, проте раніше обходилося без бійок.

Андрій зазначив, що не звертав на це увагу, оскільки живе як звичайна людина – спілкується з іншими людьми, є сім’я, дім, робота. А в один момент – вибух.

– Думаєш, емоційна робота, втома. Пішов далі. Знову друзі, робота, вибух. Прийшов час сказати, що я не справляюся. Сьогодні я був у фахівця, тому тепер цим питанням займаюся серйозно, – сказав Федінчік.

Також він попросив вибачення в усіх, хто став свідком ситуації, що склалася.

25 липня стало відомо, що чоловік акторки Наталії Денисенко Андрій Федінчик влаштував бійку посеред ночі на одній з вулиць столиці.

Актор провокував конфлікт, голосно кричав і навіть ударив одного чоловіка, проте його швидко заспокоїли.

Фото: Андрій Федінчик