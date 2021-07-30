У Міжнародний день дружби відома дизайнер і блогер Анна Андрійчук відверто розповіла про дружбу зі співачкою Настею Каменських.

Анна впевнена, головне у відносинах – бути відкритим і вміти чути.

– Перш за все, дуже важливо слухати та чути. По-друге, потрібно бути відкритим. Якщо щось не подобається, ти завжди можеш про це сказати. Найголовніше – бути чесними на 100% один з одним, – зізналася дівчина Новому каналу.

Анна стверджує, що вони з Настею Каменських не сваряться. Сперечаються теж рідко.

– Це, скоріше, щось жартівливо-буденне. Наприклад, у ресторані я хочу з’їсти щось солодке, а Настя кричить: Ні, ти що! Або коли робимо покупки в супермаркеті разом, я хочу щось шкідливе, а Настя це викладає з візка назад на полиці. Вона не дозволяє таке купувати, тому що ратує за здоровий спосіб життя, а ми в компанії всі трохи грішимо в цьому плані, – розповідає вона.

Крім того, що Аня з NK найкращі подруги, у них ще є дизайнерська колаборація.

– З огляду на, що ми дуже багато років із Настею разом, то знаємо все емоції і розуміємо все майже з півслова. Відчуваємо, коли потрібно промовчати. Нам комфортно разом на мільярд мільйонів відсотків у всіх сферах, – говорить Андрійчук.

Настя Каменських та Анна Андрійчук дружать понад десять років. Їх познайомив екс-чоловік Анни – Позитив.

NK неодноразово наголошувала, що дівчата дуже близькі, практично як сестри.

– Аня – це невід’ємна частина нашої сім’ї і мій Льоша її обожнює. Ми як мушкетери. Мені здається, що ми просто зійшлися характерами, тому нам і подобається разом проводити час, – розповіла Настя про подругу.

Саме з Анною співачка відпочивала в Мексиці, звідки записувала своє реаліті-шоу Девочки рулят. В одній із серій Анна підтвердила розлучення з Позитивом.