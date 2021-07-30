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Каріна Зуєва |

Томас Андерс ледь не згорів разом зі своїм сином в автомобілі

Томас Андерс ледь не згорів разом зі своїм сином в автомобілі

Екс-соліст німецького гурту Modern Talking Томас Андерс ледь не згорів зі своїм сином Олександром в автомобілі.

Інцидент стався на Ібіці під час того, як співак вирішив провести автомобільний тур для свого сина, щоб показати йому визначні пам’ятки острова.

Томас опублікував відео та фото з моменту інциденту. Також артист сказав, що досі переживає з цього приводу.

– Шок ще є, але найголовніше – те, що ми живі та неушкоджені, – написав Томас в Instagram.

Андерс розповів, що під час їхньої автопрогулянки капот його Land Rover раптово задимився, а в салоні з’явився неприємний запах. Також відмовила педаль газу й абсолютно нічого не працювало.

Тато із сином відстебнули ремені та швидко вийшли з авто.

– Машина загорілася за декілька хвилин. Ми спостерігали, як вона згорає вщент. Поліція й пожежна машина прибули швидко. Наразі ми не знаємо, що саме спричинило пожежу, – розповів Томас.

Артист радий, що все обійшлося саме так.

  • Головне, що ви здорові.
  • На щастя, нічого поганого не сталося.
  • Машина – справа наживна. Головне – життя.
  • Найголовніше, що з Алексом все в порядку, – пишуть стурбовані підисники Томаса.

Як повідомляють іноЗМІ, в Андерса є будинок на Ібіці, а 18-річний син приїхав до нього в гості.

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Фото: Томас Андерс

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