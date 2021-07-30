Екс-соліст німецького гурту Modern Talking Томас Андерс ледь не згорів зі своїм сином Олександром в автомобілі.
Інцидент стався на Ібіці під час того, як співак вирішив провести автомобільний тур для свого сина, щоб показати йому визначні пам’ятки острова.
Томас опублікував відео та фото з моменту інциденту. Також артист сказав, що досі переживає з цього приводу.
– Шок ще є, але найголовніше – те, що ми живі та неушкоджені, – написав Томас в Instagram.
Андерс розповів, що під час їхньої автопрогулянки капот його Land Rover раптово задимився, а в салоні з’явився неприємний запах. Також відмовила педаль газу й абсолютно нічого не працювало.
Тато із сином відстебнули ремені та швидко вийшли з авто.
– Машина загорілася за декілька хвилин. Ми спостерігали, як вона згорає вщент. Поліція й пожежна машина прибули швидко. Наразі ми не знаємо, що саме спричинило пожежу, – розповів Томас.
Артист радий, що все обійшлося саме так.
- Головне, що ви здорові.
- На щастя, нічого поганого не сталося.
- Машина – справа наживна. Головне – життя.
- Найголовніше, що з Алексом все в порядку, – пишуть стурбовані підисники Томаса.
Як повідомляють іноЗМІ, в Андерса є будинок на Ібіці, а 18-річний син приїхав до нього в гості.
Фото: Томас Андерс