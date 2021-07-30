Втрата у родині режисера Ахтема Сеітаблаєва – у Криму померла його мати

Мати українського режисера, актора театру і кіно, сценариста Ахтема Сеітаблаєва Субіє ханум Налбандова померла 29 липня в окупованому Криму у віці 83 роки.

Про непоправне горе у родині режисера повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

За його словами, це також втрата для усього кримськотатарського народу, адже вона була письменницею, педагогом, актрисою, співачкою, автором і ведучою першої телевізійної дитячої кримськотатарської програми.

Чубаров розповів, що Субіє ханум Налбандова народилася в 1938 році в Криму, а 18 травня 1944 року її сім’ю депортували з півострова.

Родина спочатку була на спецпоселенні в Марійській АРСР, потім переїхала до Таджикистану, а у 1990 році повернулася до Криму, де жінка викладала вокал і сценічну мову в Кримському училищі культури.

У 1992 році вона почала працювати в кримськотатарській редакції ДТРК Крим, де створила першу в історії кримськотатарської культури дитячу телепередачу – Мерабаньїз, балалар, яка була дуже популярною.

– Від імені Меджлісу кримськотатарського народу та себе особисто висловлюю щирі співчуття Ахтему Сеітаблаєву у зв’язку з непоправною втратою матері, а також усім рідним, близьким та колегам Субіє ханум Налбандової, – написав Чубаров.

Сам Ахтем попрощався з найріднішою людиною у соцмережі. Невідомо, чи зможе він приїхати на похорон матері.

– Мамо, не маю сили сказати прощавай. До зустрічі, люблю, люблю, люблю, – написав Сеітаблаєв.

Фото: Ахтем Сеітаблаєв