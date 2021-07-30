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Каріна Зуєва |

Я так скучила! Світлана Лобода анонсувала концерт в Україні

Я так скучила! Світлана Лобода анонсувала концерт в Україні

Співачка Світлана Лобода, яка проживає й активно будує кар’єру в Росії, анонсувала свій концерт в Україні. Виступ зірки відбудеться в Одесі.

– Моя рідна Україна! Я так скучила! Шалено рада анонсувати довгоочікуваний концерт в Одесі, – написала Світлана в Instagram.

Виступ артистки заплановано на 14 серпня в одеському клубі Ibiza Beach Club.

За словами Лободи, на глядачів чекає грандіозний вечір із жаркими танцями, улюбленими хітами і, звісно, прем’єрами.

– Ми готуємо безліч сюрпризів – уперше представлю моїм улюбленим одеситам наш новий трек Allo! А головне… але про це трохи згодом. Слідкуйте за новинами, – заінтригувала Світлана.

Артистка зазначила, що вони з командою з нетерпінням чекають на зустріч.

  • Найкраща новина, чекаємо!
  • Привіт із Одеси, чекаємо з нетерпінням.
  • Чому тільки Одеса? Інші міста теж на вас чекають!
  • Чекаємо тур Україною.
  • Як довго ми цього чекали.
  • Раді вашому поверненню на батьківщину.
  • Ми чекали цього чотири роки.
  • Найкраща новина літа, яка тільки могла бути.
  • Нарешті можна буде потанцювати під нормальну музику.
  • Така патріотка, що аж гидко, – пишуть підписники Світлани.

Ціни на квитки стартують від 1300 грн до 17 тис. грн. Варто зазначити, що їх практично не залишилося.

Відомо, що незадовго до свого концерту Світлана Лобода відвідала низку українських радіостанцій, на яких презентувала свій трек Allo.

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Фото: Світлана Лобода

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