У лікарні вперше розповіли про стан співачки МакSим

Стало відомо місцезнаходження співачки МакSим, яка з середини червня перебуває у важкому стані. У міській клінічній лікарні №52 Москви повідомили, що артистка поміщена в так звану червону зону. Втім, в цю зону зараз перетворено все медустанову.

Марина Абросимова досі перебуває в комі.

– Вона поступила 23 червня і з того моменту знаходиться в реанімації. У нас зараз все відділення – це червона зона. Відвідувати можна нікого, навіть тих, хто знаходяться не в реанімації, а в звичайних палатах, – повідомили у лікарні.

Поки в лікарні від рідних пацієнтів приймають лише речі і посилки.

Що відомо про стан МакSим

У червні 2021 року 38-річну МакSим госпіталізували з пневмонією та 40% ураженням легень. Їй раптово стало зле після одного з концертів, проте тест на коронавірус показав негативний результат.

Через кілька днів стан зірки погіршився, тому лікарі ввели МакSим у медикаментозну кому.

Джерело: Telegram-канал Mash

Фото: МакSим