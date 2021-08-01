Поліція Пекіна затримала китайсько-канадського виконавця Кріса Ву, якого студентка Ду Мей Чжу звинуватила у зґвалтуванні.

За словами дівчини, її запросили на вечірку до будинку співака. Там її примусили багато випити, а потім Кріс Ву згвалтував її.

У наступних постах та інтерв’ю дівчина стверджувала, що співак зробив те ж саме зі щонайменше з сімома іншими молодими дівчатами. Ву обіцяв їм роботу і допомогу в кар’єрі в обмін на секс. Деякі з них неповнолітні.

Після цього ще 24 жінки виступили з заявами про неналежну поведінку виконавця.

Сам Ву, який є суперзіркою на батьківщині, категорично відкинув звинувачення в тому, що він коли-небудь ґвалтував жінок, пропонував їм секс в обмін на що-небудь, примушував дівчат вживати алкоголь, щоб потім скористатися їх несвідомим станом.

Також серед прихильників зірки ходять чутки, що, нібито, Ду Мей Чжу розрекламувала свою історію в інтернеті через повідомлення, які писала разом з другом заради підвищення власної популярності в мережі.

Нібито наступні пости Ду Мей Чжу містять ще більш шокуючі подробиці. Але вони були написані не нею, а професійним письменником, який хотів підзаробити на цій історії.

Кріс Ву здобув популярність як учасник K-pop групи EXO. Він покинув її в 2014 році і почав сольну кар’єру, також відомий як актор, модель, член журі телешоу.