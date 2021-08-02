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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Валентина Чорна |

Аріана Гранде проведе серію концертів у Fortnite

Ариана Гранде

Американська співачка Аріана Гранде проведе серію віртуальних концертів у межах онлайн-гри Fortnite.

Зірка стане повноцінною частиною нової великої події під назвою Розлом-тур, яка пройде з 6-го по 9 серпня.

Під час івенту Аріана Гранде виступить на п’яти внутрішньоігрових концертах:

  • 7 серпня, 1.00 за київським часом;
  • 7 серпня, 21.00 за київським часом;
  • 8 серпня, 7.00 за київським часом;
  • 8 серпня, 19.00 за київським часом;
  • 9 серпня, 1.00 за київським часом.

За 30 хвилин до початку шоу відкриється спеціальний режим, в якому популярні треки Аріани Гранде з’єднаються з найкращими ігровими моментами.

Розробники радять гравцям заходити у Fortnite за годину до початку концерту.

Оскільки під час Розлом-туру геймери зможуть отримати багато різних нагород, виконуючи тематичні завдання.

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Варто зауважити, що для Fortnite це не перша музична колаборація. На початку 2019 року віртуальний концерт дав американський діджей Marshmello, за яким спостерігало 10 млн гравців.

А в кінці квітня 2020 року відбувся онлайн-концерт репера Тревіса Скотта – він тривав лише 10 хвилин, але привернув рекордні 12,3 млн глядачів.

Нагадаємо, що у травні 2021 року Аріана Гранде вийшла заміж за свого бойфренда, агента з нерухомості Далтона Гомеса.

Замість пишного святкуванна пара організувала невеличку інтимну церемонію, куди запросила близько 20 осіб. Весілля Аріани Гранде пройшло в Монтесіто, штат Каліфорнія.

Для важливої події співачка обрала атласну сукню по фігурі від відомого модельєра Віри Вонг.

Фото: Getty Images

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