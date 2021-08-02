Американська співачка Аріана Гранде проведе серію віртуальних концертів у межах онлайн-гри Fortnite.

Зірка стане повноцінною частиною нової великої події під назвою Розлом-тур, яка пройде з 6-го по 9 серпня.

Під час івенту Аріана Гранде виступить на п’яти внутрішньоігрових концертах:

7 серпня, 1.00 за київським часом;

7 серпня, 21.00 за київським часом;

8 серпня, 7.00 за київським часом;

8 серпня, 19.00 за київським часом;

9 серпня, 1.00 за київським часом.

За 30 хвилин до початку шоу відкриється спеціальний режим, в якому популярні треки Аріани Гранде з’єднаються з найкращими ігровими моментами.

Розробники радять гравцям заходити у Fortnite за годину до початку концерту.

Оскільки під час Розлом-туру геймери зможуть отримати багато різних нагород, виконуючи тематичні завдання.

Варто зауважити, що для Fortnite це не перша музична колаборація. На початку 2019 року віртуальний концерт дав американський діджей Marshmello, за яким спостерігало 10 млн гравців.

А в кінці квітня 2020 року відбувся онлайн-концерт репера Тревіса Скотта – він тривав лише 10 хвилин, але привернув рекордні 12,3 млн глядачів.

Нагадаємо, що у травні 2021 року Аріана Гранде вийшла заміж за свого бойфренда, агента з нерухомості Далтона Гомеса.

Замість пишного святкуванна пара організувала невеличку інтимну церемонію, куди запросила близько 20 осіб. Весілля Аріани Гранде пройшло в Монтесіто, штат Каліфорнія.

Для важливої події співачка обрала атласну сукню по фігурі від відомого модельєра Віри Вонг.