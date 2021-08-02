Українська співачка Настя Каменських знову поділилася відвертими кадрами. На знімках зірка постала в купальнику.
Настя Каменських опублікувала серію фото, на яких позує на яхті на тлі моря. У кадрі артистка з’явилася в купальному костюмі зі стрингами та продемонструвала свої форми.
– Понеслася перша партія фото. У нас виникла суперечка, яка фотка краща. А ви що думаєте? – поцікавилася 34-річна співачка в підписників.
Не всі шанувальники артистки поділяють її захоплення, багато хто написав, що час припиняти публікувати такі знімки та подумати про власних дітей.
- Настю, п’ята точка – це не головне.
- Думаю, час вже фото дітей показувати, а не сідниці свої.
- Дивна ти стала. Навіщо ці фото, до чого?
- Ніколи не зрозумію, навіщо заміжній дівчини такі фото.
- Коли вже в декрет?
- Настю, досить займатися самозадоволенням від фото. Головне – щоб Потап любив, а оцінка всіх нас тобі не потрібна.
- Чому завжди напівгола?
- Здається, у вас проблеми. Постійно оголені фото.
- Останній знімок – жах.
- Як співачка ви себе зжили, вирішили сідницями заманювати.
- П’ять кілограмів варто скинути.
- На останній не втягнула живіт, – пишуть підписники Каменських.
Відомо, що виконавиця наразі відпочиває в Хорватії разом зі своїм чоловіком Потапом, мамою Лідією та найкращою подругою Анною Завгородньою.
Раніше Настя Каменських поділилася фото на балконі. На одному з кадрів артистка повернулася до камери спиною, продемонструвавши свої сідниці в усій красі.
Фото: Настя Каменських