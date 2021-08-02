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Каріна Зуєва |

Час подумати про дітей: шанувальники Каменських обговорюють її фото в купальнику

Час подумати про дітей: шанувальники Каменських обговорюють її фото в купальнику

Українська співачка Настя Каменських знову поділилася відвертими кадрами. На знімках зірка постала в купальнику.

Настя Каменських опублікувала серію фото, на яких позує на яхті на тлі моря. У кадрі артистка з’явилася в купальному костюмі зі стрингами та продемонструвала свої форми.

– Понеслася перша партія фото. У нас виникла суперечка, яка фотка краща. А ви що думаєте? – поцікавилася 34-річна співачка в підписників.

Не всі шанувальники артистки поділяють її захоплення, багато хто написав, що час припиняти публікувати такі знімки та подумати про власних дітей.

  • Настю, п’ята точка – це не головне.
  • Думаю, час вже фото дітей показувати, а не сідниці свої.
  • Дивна ти стала. Навіщо ці фото, до чого?
  • Ніколи не зрозумію, навіщо заміжній дівчини такі фото.
  • Коли вже в декрет?
  • Настю, досить займатися самозадоволенням від фото. Головне – щоб Потап любив, а оцінка всіх нас тобі не потрібна.
  • Чому завжди напівгола?
  • Здається, у вас проблеми. Постійно оголені фото.
  • Останній знімок – жах.
  • Як співачка ви себе зжили, вирішили сідницями заманювати.
  • П’ять кілограмів варто скинути.
  • На останній не втягнула живіт, – пишуть підписники Каменських.

Відомо, що виконавиця наразі відпочиває в Хорватії разом зі своїм чоловіком Потапом, мамою Лідією та найкращою подругою Анною Завгородньою.

Раніше Настя Каменських поділилася фото на балконі. На одному з кадрів артистка повернулася до камери спиною, продемонструвавши свої сідниці в усій красі.

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Фото: Настя Каменських

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