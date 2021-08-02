Українська співачка Настя Каменських знову поділилася відвертими кадрами. На знімках зірка постала в купальнику.

Настя Каменських опублікувала серію фото, на яких позує на яхті на тлі моря. У кадрі артистка з’явилася в купальному костюмі зі стрингами та продемонструвала свої форми.

– Понеслася перша партія фото. У нас виникла суперечка, яка фотка краща. А ви що думаєте? – поцікавилася 34-річна співачка в підписників.

Не всі шанувальники артистки поділяють її захоплення, багато хто написав, що час припиняти публікувати такі знімки та подумати про власних дітей.

Настю, п’ята точка – це не головне.

Думаю, час вже фото дітей показувати, а не сідниці свої.

Дивна ти стала. Навіщо ці фото, до чого?

Ніколи не зрозумію, навіщо заміжній дівчини такі фото.

Коли вже в декрет?

Настю, досить займатися самозадоволенням від фото. Головне – щоб Потап любив, а оцінка всіх нас тобі не потрібна.

Чому завжди напівгола?

Здається, у вас проблеми. Постійно оголені фото.

Останній знімок – жах.

Як співачка ви себе зжили, вирішили сідницями заманювати.

П’ять кілограмів варто скинути.

На останній не втягнула живіт, – пишуть підписники Каменських.

Відомо, що виконавиця наразі відпочиває в Хорватії разом зі своїм чоловіком Потапом, мамою Лідією та найкращою подругою Анною Завгородньою.

Раніше Настя Каменських поділилася фото на балконі. На одному з кадрів артистка повернулася до камери спиною, продемонструвавши свої сідниці в усій красі.

Фото: Настя Каменських