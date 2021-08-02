У співачки MamaRika та її чоловіка коміка Сергія Середи народився хлопчик. Радісну новину зірка повідомила на особистій сторінці в Instagram.

– Тепер ми офіційно найщасливіші! – написала MamaRika.

MamaRika і Сергій Середа разом майже шість років. Вони побралися в січні 2018 року, а в березні 2020-го зіграли весілля в Таїланді.

Про вагітність MamaRika стало відомо у травні 2021 року. Співачка розповідала, що після першого відвідування державного пологового будинку, вона одразу зрозуміла, що звернеться за допомогою в приватний. Пара проживає в Одесі, але народжувати вони планували в Києві.

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У перші місяці вагітності артистка страждала від сильного токсикозу і навіть лежала під крапельницями. Через це вона майже два місяці провела в ліжку.

MamaRika також зізнавалася, що її в цей період дуже сильно підтримував чоловік, який повністю взяв на себе побутові питання.

За словами співачки, найбільш спірним питанням був момент вибору імені для дитини. Вона навіть зверталася за допомогою до підписників.