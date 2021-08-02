З нагоди 30-річчя незалежності України на НСК Олімпійському пройде святкове шоу, у якому візьмуть участь естрадні зірки, артисти опери та балету і симфонічний оркестр.
Концерт відбудеться ввечері 24 серпня під назвою Незалежність у нашій ДНК. День незалежності країни.
Організатори святкового шоу оприлюднили список артистів, які братимуть участь у заході. Серед них:
- Сергій Бабкін,
- Iрина Білик,
- Олег Винник,
- Брати Гадюкіни,
- Валентин Дитюк,
- Тіна Кароль,
- Ніна Матвієнко,
- Арсен Mірзоян,
- Наталя Могилевська,
- Людмила Монастирська,
- Океан Ельзи,
- Віктор Павлік,
- Тарас Петриненко,
- Оля Полякова,
- Олександр Пономарьов,
- Потап,
- Софія Ротару,
- Руслана,
- Скай,
- Скрябін,
- Христина Соловій,
- Brutto,
- Dorofeeva,
- Dzidzio,
- Jamala,
- Kazka,
- Monatik,
- Mozgi,
- Go-A,
- Tayanna,
- Verka Serduchka,
- Kyiv Symphony Orchestra,
- Національний академічний ансамбль ім. П. Вірського.
Квитки на концерт коштують від 200 до 2 700 грн.
Всі гроші будть направлені на будівництво музею художника Івана Марчука.
– Кожна частина концерту стане незабутньою дією на найбільшій технологічній сцені, яку ще в Україні не бачили. Номери артистів будуть наповнені незабутньою хореографією з десятками танцюристів, вражаючими костюмами, величезними екранами, масштабним світловим та дрон шоу, – додали організатори дійства.
Нещодавно, гурт Green Grey поскаржилися на виключення з концерту до Дня Незалежності України.
На думку музикантів, причиною такого рішення став російськомовний репертуар колективу.
Проте в Офісі Президента України пояснили, що Green Grey не братиме участь у концерті через некоректні висловлювання щодо закону про державну мову.
Більше того, організатори впевнені, що на святковому заході до 30-річчя незалежності України мають лунати пісні лише українською мовою.
Джерело: Ukraine30