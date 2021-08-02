З нагоди 30-річчя незалежності України на НСК Олімпійському пройде святкове шоу, у якому візьмуть участь естрадні зірки, артисти опери та балету і симфонічний оркестр.

Концерт відбудеться ввечері 24 серпня під назвою Незалежність у нашій ДНК. День незалежності країни.

Організатори святкового шоу оприлюднили список артистів, які братимуть участь у заході. Серед них:

Сергій Бабкін,

Iрина Білик,

Олег Винник,

Брати Гадюкіни,

Валентин Дитюк,

Тіна Кароль,

Ніна Матвієнко,

Арсен Mірзоян,

Наталя Могилевська,

Людмила Монастирська,

Океан Ельзи,

Віктор Павлік,

Тарас Петриненко,

Оля Полякова,

Олександр Пономарьов,

Потап,

Софія Ротару,

Руслана,

Скай,

Скрябін,

Христина Соловій,

Brutto,

Dorofeeva,

Dzidzio,

Jamala,

Kazka,

Monatik,

Mozgi,

Go-A,

Tayanna,

Verka Serduchka,

Kyiv Symphony Orchestra,

Національний академічний ансамбль ім. П. Вірського.

Квитки на концерт коштують від 200 до 2 700 грн.

Всі гроші будть направлені на будівництво музею художника Івана Марчука.

– Кожна частина концерту стане незабутньою дією на найбільшій технологічній сцені, яку ще в Україні не бачили. Номери артистів будуть наповнені незабутньою хореографією з десятками танцюристів, вражаючими костюмами, величезними екранами, масштабним світловим та дрон шоу, – додали організатори дійства.

Нещодавно, гурт Green Grey поскаржилися на виключення з концерту до Дня Незалежності України.

На думку музикантів, причиною такого рішення став російськомовний репертуар колективу.

Проте в Офісі Президента України пояснили, що Green Grey не братиме участь у концерті через некоректні висловлювання щодо закону про державну мову.

Більше того, організатори впевнені, що на святковому заході до 30-річчя незалежності України мають лунати пісні лише українською мовою.

Джерело: Ukraine30