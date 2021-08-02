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Валентина Чорна |

Ротару, Полякова і Винник: хто виступатиме на концерті до Дня Незалежності України

день незалежності

З нагоди 30-річчя незалежності України на НСК Олімпійському пройде святкове шоу, у якому візьмуть участь естрадні зірки, артисти опери та балету і симфонічний оркестр.

Концерт відбудеться ввечері 24 серпня під назвою Незалежність у нашій ДНК. День незалежності країни.

Організатори святкового шоу оприлюднили список артистів, які братимуть участь у заході. Серед  них:

  • Сергій Бабкін,
  • Iрина Білик,
  • Олег Винник,
  •  Брати Гадюкіни,
  • Валентин Дитюк,
  • Тіна Кароль,
  • Ніна Матвієнко,
  • Арсен Mірзоян,
  • Наталя Могилевська,
  • Людмила Монастирська,
  • Океан Ельзи,
  • Віктор Павлік,
  • Тарас Петриненко,
  • Оля Полякова,
  • Олександр Пономарьов,
  • Потап,
  • Софія Ротару,
  • Руслана,
  • Скай,
  • Скрябін,
  • Христина Соловій,
  • Brutto,
  • Dorofeeva,
  • Dzidzio,
  • Jamala,
  • Kazka,
  • Monatik,
  • Mozgi,
  • Go-A,
  • Tayanna,
  • Verka Serduchka,
  • Kyiv Symphony Orchestra,
  • Національний академічний ансамбль ім. П. Вірського.
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Квитки на концерт коштують від 200 до 2 700 грн.

Всі гроші будть направлені на будівництво музею художника Івана Марчука.

– Кожна частина концерту стане незабутньою дією на найбільшій технологічній сцені, яку ще в Україні не бачили. Номери артистів будуть наповнені незабутньою хореографією з десятками танцюристів, вражаючими костюмами, величезними екранами, масштабним світловим та дрон шоу, – додали організатори дійства.

Нещодавно, гурт Green Grey поскаржилися на виключення з концерту до Дня Незалежності України.

На думку музикантів, причиною такого рішення став російськомовний репертуар колективу.

Проте в Офісі Президента України пояснили, що Green Grey не братиме участь у концерті через некоректні висловлювання щодо закону про державну мову.

Більше того, організатори впевнені, що на святковому заході до 30-річчя незалежності України мають лунати пісні лише українською мовою.

Джерело: Ukraine30

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