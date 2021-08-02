Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Каріна Зуєва |

Танцюриста Дорофеєвої побив діючий військовий УДО

Танцор Нади Дорофеевой

Танцюриста української співачки Наді Дорофеєвої Євгена Гончаренка побив військовий Управління державної охорони України (УДО).

Про те, що чоловік є не колишнім співробітником, а нинішнім, повідомила прес-служба УДО у Facebook.

– У соціальній мережі Facebook була поширена інформація про факт побиття Євгена, танцюриста шоу-балету Dorofeeva колишнім військовослужбовцем УДО України. Ми ретельно перевірили цю інформацію та повідомляємо, що ця особа є не колишнім, а чинним військовослужбовцем УДО України, – йдеться в заяві.

Також в УДО повідомили, що за даним фактом керівництвом призначено службове розслідування, обставини події з’ясовуються. Крім того, військовослужбовця відсторонили від виконання службових обов’язків.

В УДО пообіцяли надати всю необхідну допомогу правоохоронним органам, а також сприяти в проведенні досудового розслідування. Крім того, надати необхідну допомогу для лікування Євгенія.

1 серпня стало відомо, що танцюриста Наді Дорофеєвої жорстоко побили. Після виступу на сольному концерті співачки Євген вийшов із клубу, де на вулиці чоловік штовхнув його на паркан і завдав кілька сильних ударів.

У молодого хлопця діагностовано важкі травми, зокрема крововилив у головний мозок. Дорофеєва розповіла, що йому зробили трепанацію черепа та ввели в медикаментозну кому.

Читайте
Тут немає переможених: Дорофеєва змінила зачіску і розповіла про розставання

Фото: Євген Гончаренко

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка