Танцюриста української співачки Наді Дорофеєвої Євгена Гончаренка побив військовий Управління державної охорони України (УДО).

Про те, що чоловік є не колишнім співробітником, а нинішнім, повідомила прес-служба УДО у Facebook.

– У соціальній мережі Facebook була поширена інформація про факт побиття Євгена, танцюриста шоу-балету Dorofeeva колишнім військовослужбовцем УДО України. Ми ретельно перевірили цю інформацію та повідомляємо, що ця особа є не колишнім, а чинним військовослужбовцем УДО України, – йдеться в заяві.

Також в УДО повідомили, що за даним фактом керівництвом призначено службове розслідування, обставини події з’ясовуються. Крім того, військовослужбовця відсторонили від виконання службових обов’язків.

В УДО пообіцяли надати всю необхідну допомогу правоохоронним органам, а також сприяти в проведенні досудового розслідування. Крім того, надати необхідну допомогу для лікування Євгенія.

1 серпня стало відомо, що танцюриста Наді Дорофеєвої жорстоко побили. Після виступу на сольному концерті співачки Євген вийшов із клубу, де на вулиці чоловік штовхнув його на паркан і завдав кілька сильних ударів.

У молодого хлопця діагностовано важкі травми, зокрема крововилив у головний мозок. Дорофеєва розповіла, що йому зробили трепанацію черепа та ввели в медикаментозну кому.

Фото: Євген Гончаренко