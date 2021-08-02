Відома співачка Віра Брежнєва випустила новий кліп на пісню Рожевий дим. Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

У дописі про прем’єру кліпу зірка натякає на подробиці про її стосунки з чоловіком, композитором і продюсером Костянтином Меладзе. Режисером відеороботи є кліпмейкер Алан Бадоєв.

– Багатьом хочеться дізнатися більше про моє особисте життя. Посмакувати подробиці, обговорити, порівняти. Але наразі все, що хто-небудь про це знає – це чутки, припущення і здогадки. Якщо і є віддзеркалення мого життя в цьому відео, про нього знаю тільки я, – додала Віра.

У кліпі співачка показала себе у кількох спокусливих нарядах. Зірка приміряла біле міні-плаття з глибоким декольте і золотими аксесуарами, а також обтислий корсет.

У ролику зірка грає роль жінки, яка не може пробачити зради коханого. Співачка бачить знімки з доказами, після чого танцює босоніж на барній стійці, п’є алкоголь і засинає на білих простирадлах.

У червні Віра Брежнєва презентувала трек Рожевий дим, який виконаний в стилі євродиско. Зірка запевняла, що пісня торкнеться кожного – у ній вдалося розкрити всю палітру почуттів закоханої дівчини.

Джерело: Віра Брєжнєва, Meladze Music