Військовослужбовця, який побив танцюриста Наді Дорофеєвої затримали.

У Державному бюро розслідувань заявили, що слідчі повідомили про підозру співробітнику Управління державної охорони України (УДО).

28-річного співробітника УДО затримали за ст. 208 КПК України. Йому пред’явлено звинувачення в умисному тяжкому тілесному ушкодженні (ч. 1 ст. 121 КК України). Стаття передбачає позбавлення волі на термін до восьми років.

– Досудовим розслідуванням встановлено, що 1 серпня близько 7.40 ранку біля кафе на вул. Антоновича, 45, між 28-річним працівником УДО та 22-річним танцюристом шоу-балету стався словесний конфлікт, у ході якого затриманий наніс потерпілому сильний удар кулаком у голову, від якого останній впав на землю. Після цього нападник зник із місця скоєння злочину, – сказали в Київській міській прокуратурі.

Нагадаємо, 1 серпня танцюриста Наді Дорофеєвої Євгена Гончаренко жорстоко побили.

У молодої людини діагностовано важкі травми, зокрема крововилив у головний мозок. Дорофеєва розповіла, що йому зробили трепанацію черепа та ввели в медикаментозну кому.

Пізніше стало відомо, що Євгенія Гончаренко побив чинний військовий УДО.

Фото: Євген Гончаренко