Що відомо про стан танцюриста Наді Дорофеєвої, якого побили

У Києві у неділю вранці біля одного з популярних серед ЛГБТ-спільноти клубів Ліфт побили танцюриста Євгена Гончаренка. У хлопця діагностували низку травм голови, а винуватцем виявився працівник УДО.

Що сталося біля клубу

Інцидент потрапив на камери відеоспостереження. На ролику видно, як Євген Гончаренко виходить із клубу зі своїми друзями. Назустріч їм ідуть чоловіки, один з яких спеціально штурхає танцюриста у плече. Потім чоловік у помаранчевій футболці штовхає Євгена. В результаті конфлікту нападник б’є танцюриста у голову. Той падає та вдаряється головою об землю. Непритомного хлопця намагалися привести до тями друзі. А в цей момент нападник знову до нього підходить і б’є ногами.

Реакція Наді Дорофеєвої на бійку

Співачка Надя Дорофеєва одразу звернулася до підписників, щоби ті допомогли, переглянувши відео, впізнати нападника. Вона тоді додала, що непокоїться за хлопця, адже він одразу потрапив до реанімації.

Згодом пост співачки видалив Instagram, тому їй довелося опублікувати новий. На той момент уже стало відомо, хто напав на 22-річного танцюриста.

Що відомо про нападника

На танцюриста напав Євген Беспалий – військовослужбовець, співробітник Управління державної охорони. Цей орган відповідає за охорону посадовців найвищого рангу.

В УДО заявили, що вже розпочали службове розслідування за цим фактом.

– На час проведення розслідування військовослужбовця усунуто від виконання службових обов’язків. УДО наддасть всю необхідну допомогу правоохоронним органам та всіляко сприятиме проведення досудового розслідування, – зазначили у прес-службі УДО.

Також там обіцяють надати допомогу в лікуванні Євгена.

Військовослужбовця вже затримали правоохоронці, йому загрожує до восьми років в’язниці.

Що відомо про стан Євгена Гончаренка

Нападник ударив танцюриста в обличчя, внаслідок чого в останнього важка закрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку, лінійний перелом скроневої кістки та інші травми.

Хлопцю зробили трепанацію черепа, нині він у медикаментозній комі.