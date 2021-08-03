Кохана Kyivstoner Аліна вагітна

Репер і блогер Kyivstoner повідомив, що його кохана на ім’я Аліна, вагітна. Раніше блогер не розкривав подробиці свого особистого життя, тож така новина стала сюрпризом для його шанувальників.

Раніше Альберт Васильєв (справжнє ім’я Kyivstoner) був у стосунках з піар-менеджером Лілією Багіровою. За її словами, Kyivstoner їй зраджував, а нова кохана вже вагітна.

Тепер і сам Kyivstoner підтвердив новину про те, що він скоро стане татом.

Альберт опублікував два знімка, на яких він з Аліною позує, обіймаючись.

Дівчина позувала у короткій сукні з доволі відвертим декольте. На пальці Аліни помітна каблучка з великим камінцем.

Дядьку, коли встиг? Нова дівчина Kyivstoner вагітна / 2 фотографии

Що пишуть користувачі

Ти повинен розуміти що вона з тобою тільки через твою фігуру і почуття гумору.

Ви разом вагітні?

Дядьку, коли встиг, наче нещодавно розійшовся, уже нова.

На Лілю схожа.

Бро, мала яскравіша, ніж Багірова.

Так ніби була інша дівуля, або я занадто довго в комі був?

Не збагну у кого з вас груди бадьоріші.

У Kyivstoner будуть маленькі київстонерята.

Що відомо про нову кохану Kyivstoner

На сторінці в Instagram у Аліни мало інформації. Однак вона публікує багато знімків з фотосесій, зокрема відвертих. Також дівчина любить гарний відпочинок у теплих краях.

На одному з фото вона позує в костюмі з вистави у оточенні акторів. Йдеться про виставу Ювілей за мотивами твору Антона Чехова.

Дядьку, коли встиг? Нова дівчина Kyivstoner вагітна / 5 фотографий

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