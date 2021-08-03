Російська артистка МакSим самостійно дихає через кисневу маску. Відомо, що лікарі відключили Марину Максимову від ЕКМО, нині її стан поліпшується.

У артистки спостерігається позитивна динаміка, пневмонія на стадії вирішення. У співачки найбільше постраждала права легеня. Вона також відновлюється, рідини з неї відкачують менше і менше.

Однак про це пишуть російські ЗМІ. Родичі артистки з того моменту, як МакSим потрапила в лікарню ніяких коментарів не дають. Публічно висловлювалася тільки менеджер МакSим Маргарита Соколова.

Що відомо про стан МакSим

У червні 2021 року 38-річну МакSим госпіталізували з пневмонією та 40% ураженням легень. Їй раптово стало зле після одного з концертів, проте тест на коронавірус показав негативний результат.

Через кілька днів стан зірки погіршився, тому лікарі ввели МакSим у медикаментозну кому.

26 липня з’явилася інформація у ЗМІ, МакSим прийшла до тями. Тоді директор співачки Марина Соколова зазначила, що артистку в повному обсязі не вивели з медикаментозного сну. Однак МакSим дійсно іноді буває у свідомості.