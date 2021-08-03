Австралійський актор Г’ю Джекман, який у 2017 році переніс шосту операцію проти раку, зробив біопсію шкіри.

На особистій сторінці в Instagram він оприлюднив відео, в якому з’явився з пластирем на носі.

52-річний актор зізнався, що наважився на біопсію за рекомендацією дерматологів.

Г’ю Джекман подякував шанувальникам за те, що вони хвилюються за нього і цікавляться станом його здоров’я.

Актор пообіцяв повідомити про результати біопсії і припустив, що, швидше за все, аналізи будуть у нормі.

Крім цього, Джекман наголосив, що важливо регулярно перевіряти шкіру у лікаря, а також користуватися сонцезахисним кремом.

– Будь ласка, перевіряйте шкіру частіше, не думайте, що з вами цього не трапиться. І користуйтеся сонцезахисним кремом, – написав актор.

Нагадаємо, що у 2013 році у Г’ю Джекмана вперше діагностували рак шкіри. Тоді він помітив невеличку пляму на носі, зрештою йому видалили три злоякісних утворення.

У 2017 році лікарі повторно діагностували у Джекмана рак. Після чергового хірургічного втручання і курсу хіміотерапії хвороба більше не проявлялася.

За словами актора, йому потрібно проходити медичне обстеження раз на три місяці.

Г’ю Джекман зіграв у таких стрічках, як Робот Чаппі, Знедолені, Престиж, Ван Хельсінг, а також виконав роль Росомахи у серії фільмів про мутантів Люди Ікс.