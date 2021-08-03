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Валентина Чорна |

Керрі та Біг знову разом: перші спільні фото зі зйомок Секс і місто 2021

Сара Джессіка Паркер і Кріс Нот

Американських акторів Сару Джессіку Паркер і Кріса Нота помітили разом на зйомках продовження культового серіалу Секс і місто 2021.

На світлинах Сара Джессіка Паркер постала у чорному боді від Capezio та спідниці пастельного кольору від Carolina Herrer.

Свій образ зірка доповнила туфлями-човниками. Акторка розпустила волосся і довершила зачіску аксесуаром у вигляді пір’я.

Кріс Нот на зйомках серіалу Секс і місто 2021 з’явився у чорному класичному костюмі.

Сара Джессіка Паркер і Кріс Нот

У стрічці актори грають подружню пару – Керрі Бредшоу і містера Біга. Але згідно з чутками, у продовженні серіалу їм не вдасться зберегти шлюб і вони розлучаться.

У фіналі першого повнометражного фільму Секс і місто Керрі та її коханий все-таки вимовляють клятви вірності одне одному.

Навіть попри те, що містер Біг кинув жінку біля вівтаря перед розкішним весіллям у Нью-Йоркській публічній бібліотеці.

Нагадаємо, що зйомки продовження серіалу Секс і місто розпочалися у Нью-Йорку 9 липня.

Прем’єра проекту під назвою And Just Like That відбудеться на стримінговій платформі HBO Maх.

У 10-серійному серіалі з’являться три головні героїні – Керрі, Міранда і Шарлотт. До своїх ролей повернуться акторки Сара Джессіка Паркер, Синтія Ніксон і Крістін Девіс.

Події серіалу Секс і місто 2021 розгортатимуться через 20 років після закінчення оригінального шоу.

Фото: Getty Images

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