Навіть жартували і сміялися: директор МакSим розкрила подробиці про стан співачки

Стан російської співачки МакSим значно поліпшився. Артистка дихає самостійно через кисневу маску.

Про це розповіла директор МакSим Маргарита Соколова, яка зв’язалася зі співачкою по відеозв’язку.

– Її насправді відключили від апарату, дихає самостійно через кисневу маску, відчуває себе набагато краще, настрій дуже позитивний і бойової, легені відновлюються. Ми і пожартували, і посміялися. Безумовно, тепер чекає довгий етап відновлення, але можу сказати, що найстрашніше позаду, – поділилася Соколова.

Однак вона зазначила, що в ЗМІ трохи перебільшили, бо телевізора в реанімації немає, і лікарі не возять її по реанімації.

– По-перше, це заборонено, по-друге, лікарі зайняті своєю справою, а не катанням пацієнтів у лікарні, – додала Маргарита Соколова.

Що відомо про стан МакSим

У червні 2021 року 38-річну МакSим госпіталізували з пневмонією та 40% ураженням легень. Їй раптово стало зле після одного з концертів, проте тест на коронавірус показав негативний результат.

Через кілька днів стан зірки погіршився, тому лікарі ввели МакSим у медикаментозну кому.

26 липня з’явилася інформація у ЗМІ, МакSим прийшла до тями. Тоді директор співачки Марина Соколова зазначила, що артистку в повному обсязі не вивели з медикаментозного сну. Однак МакSим дійсно іноді буває у свідомості.

3 серпня, ЗМІ почали писати, що МакSим самостійно дихає через кисневу маску. Лікарі відключили Марину Максимову від ЕКМО, нині її стан поліпшується.