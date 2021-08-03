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Євгенія Шапоренко |

Працівника УДО, який побив танцюриста Дорофеєвої, відправили у СІЗО

Працівника УДО, який побив танцюриста Дорофеєвої, відправили у СІЗО

Працівника УДО Євгена Беспалого, якого підозрюють у побитті 22-річного танцюриста з балету Надії Дорофеєвої, взято під варту на 60 діб.

– За клопотанням Київської міської прокуратури Голосіївський районний суд столиці обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб працівнику Управління державної охорони України, – зазначили у прокуратурі.

Насильницькі дії працівника УДО кваліфікували за ч. 1 ст. 121 (Завдання умисного тяжкого тілесного ушкодження) КК України.

28-річному нападнику загрожує від п’яти до восьми років у в’язниці. Досудовим розслідуванням займається ДБР.

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