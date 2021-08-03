Український співак Melovin зізнався, що усвідомив свою бісексуальність ще у 13 років.

На особистій сторінці в Instagram він оприлюднив пост, в якому розповів, що у підлітковому віці його не оточувала ЛГБТ-пропаганда, він ріс у повноцінній сім’ї, тому орієнтація не пов’язана з його вихованням.

У соціальній мережі ВКонтакте Melovin спілкувався з хлопцем. І під час листування зрозумів, що закохався в нього.

– Я зловив себе на думці, що він мені подобається. Я відчував такі ж емоції, які відчував і до свого шкільного на той час кохання! До тієї самої дівчинки з рудим волоссям і прекрасними веснянками! Ось прям один в один той же спектр, починаючи від метеликів в животі, закінчуючи думками про людину 24/7, – розповів співак.

Melovin не розумів, що з ним відбувається, але завдяки пошуковій системі Google він дізнався про бісексуальність.

Артист боявся розповісти про це батькам, оскільки боявся осуду.

Але згодом Melovin усвідомив, що бісексуальність – це нормально і, попри негативні думки інших, він почувається щасливим.

– Виявляється, я не збожеволів, і такі люди, як я, це, увага! Один з варіантів норми. Людина просто відчуває любов до іншої статі, ніж ви, і це у нього з самого народження. Це не вибір! Це не мода! Це не хайп! Це не проти природи! Я люблю людей, а не статеві органи, чого щиро бажаю і вам! А бути гомофобом у 21 столітті – ганьба! – підсумував співак.

Нагадаємо, що 5 липня на сцені музичного фестивалю Atlas Weekend 2021 Melovin публічно зробив камінг-аут.

Спочатку він поцілував дівчину, а потім хлопця. Після цього співак підняв догори прапор ЛГБТ-спільноти і у такий спосіб заявив про свою бісексуальність.

Поцілунок Melovin вирізали з ефіру телеканалу M1, що дуже обурило співака і його шанувальників.

Як пояснив гендиректор М1 Сергій Перцев, причиною стало те, що про наміри артиста не було відомо під час затвердження сценічного плану концерту. Але вся медіагрупа StarLightMedia, до якої входить телеканал M1, підтримує камінг-аут артиста.

Мережа сприйняла зізнання співака досить неоднозначно. Melovin зізнався, що отримував погрози, але вони його не лякають. Найбільше співака образила реакція ЗМІ, які писали, що це хайп.

Фото: Melovin