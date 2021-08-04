Танцюрист з балету Наді Дорофеєвої Євген Гончаренко, якого нещодавно побили в Києві, досі перебуває у реанімації.

Його подруга Марія на особистій сторінці в Instagram оприлюднила пост, в якому розповіла, що лікарі не дають жодної конкретної інформації.

– Женя перебуває у реанімації в комі без права на відвідування. Зараз ведеться спостереження за його станом. Раніше була зроблена трепанація черепа. Відомо, що на даний момент він у важкому стані, закрита черепно-мозкова травма, – повідомила Марія.

Дівчина додала, що на лікування Євгена Гончаренка вже витрачено близько 30 тис. грн.

Але очевидно, що для повної реабілітації танцюриста знадобиться значно більша сума.

Тому близькі Євгена почали збір коштів. Вони закликають не бути байдужими до цієї ситуації.

Нагадаємо, що Євгена Гончаренка жорстоко побили 1 серпня. Інцидент стався, коли танцюрист виходив разом з друзями з популярного серед ЛГБТ-спільноти клубу Ліфт.

Нападник ударив хлопця в обличчя, внаслідок чого у Євгена діагностували важку закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, лінійний перелом скроневої кістки та інші травми.

Винуватцем виявився працівник УДО Євген Беспалий, якого взяли під варту на 60 діб. Йому загрожує від п’яти до восьми років у в’язниці. Досудовим розслідуванням займається ДБР.

Фото: Євген Гончаренко