Американська співачка Ріанна посіла другу сходинку в рейтингу найбагатших жінок шоу-бізнесу за версією журналу Forbes. Фінансове становище зірки оцінюють у $1,7 млрд.

За даними видання, Ріанні належить 50% частки в косметичному бренді Fenty Beauty, загальна вартість якого становить $2,8 млрд.

Крім цього, співачка є власником 30% компанії з виробництва нижньої білизни Savage X Fenty.

Загальну вартість бренду оцінюють в $1 млрд, серед яких Ріанні належить близько $300 млн.

За п’ять років Ріанна не випустила жодного альбому, тому відрахування, які вона отримує як музикант, є незначними. Свою останню роботу ANTI співачка презентувала у 2016 році.

Варто зауважити, що першу сходинку у рейтингу посіла американська телеведуча Опра Вінфрі. Її фінансовий стан оцінюють у $2,7 млрд.

Нещодавно, Ріанну та A$AP Rocky не хотіли пускати до нічного клубу в Нью-Йорку.

Охоронець попросив музикантів пред’явити ID-картки для підтвердження особистості, але артисти не взяли їх з собою.

Реп-виконавець A$AP Rocky, енергійно жестикулюючи, намагався щось пояснити охоронцеві, поки Ріанна просто стояла поруч у рожевому капелюсі.

Свої стосунки Ріанна та A$AP Rocky публічно підтвердили лише у травні 2021 року, хоча плітки про роман пари ходили кілька років.