Американська співачка Ріанна посіла другу сходинку в рейтингу найбагатших жінок шоу-бізнесу за версією журналу Forbes. Фінансове становище зірки оцінюють у $1,7 млрд.
За даними видання, Ріанні належить 50% частки в косметичному бренді Fenty Beauty, загальна вартість якого становить $2,8 млрд.
Крім цього, співачка є власником 30% компанії з виробництва нижньої білизни Savage X Fenty.
Загальну вартість бренду оцінюють в $1 млрд, серед яких Ріанні належить близько $300 млн.
За п’ять років Ріанна не випустила жодного альбому, тому відрахування, які вона отримує як музикант, є незначними. Свою останню роботу ANTI співачка презентувала у 2016 році.
Варто зауважити, що першу сходинку у рейтингу посіла американська телеведуча Опра Вінфрі. Її фінансовий стан оцінюють у $2,7 млрд.
Нещодавно, Ріанну та A$AP Rocky не хотіли пускати до нічного клубу в Нью-Йорку.
Охоронець попросив музикантів пред’явити ID-картки для підтвердження особистості, але артисти не взяли їх з собою.
Реп-виконавець A$AP Rocky, енергійно жестикулюючи, намагався щось пояснити охоронцеві, поки Ріанна просто стояла поруч у рожевому капелюсі.
Свої стосунки Ріанна та A$AP Rocky публічно підтвердили лише у травні 2021 року, хоча плітки про роман пари ходили кілька років.