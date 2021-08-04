Українська співачка та головна героїня романтичного реаліті Холостячка 2 Злата Огнєвіч розповіла, як її два роки переслідував фанат, а також назвала свої улюблені фільми та серіали.

В бліц-інтерв’ю телеканалу СТБ зірка зізналася, що її улюбленими квітами є орхідеї, а у майбутньому Злата мріє про власний будинок.

Співачка ніколи не тікала з побачень, але починала дивно поводитися, щоб хлопець більше їй не писав.

Злату два роки переслідував фанат, який одного разу напав на неї вночі. На щастя, зараз про маніяка нічого не чути.

– Мене переслідували фанати і один навіть вичислив, де я живу. Він напав на мене вночі. Це маніяк, який переслідував мене два роки, але зараз про нього нічого не чутно. Хоча один із топових українських телеканалів зняв про нього сюжет. І в цьому сюжеті він з такою посмішкою на весь кадр каже: “Так, я казав, що хочу її вбити, але це я пожартував. Я б ніколи їй не погрожував таким”, – сказала Огнєвіч.

Зірка додала, що ніколи не засинає з макіжем, оскільки це для неї табу.

Злата любить готувати пасту і вважає, що їй потрібно позбутися лінощів.

Також Огнєвіч поділилася добіркою улюблених кінострічок:

Тінь і кістка;

Куди приводять мрії;

Танцюристка в темряві;

Малхолланд Драйв;

Великий Лебовськи;

Жінки на межі нервового зриву.

Раніше Злата Огнєвіч розповідала про страхи, пов’язані з проектом Холостячка 2. Вона зізналася, що найбільше переймається через те, що їй можуть сподобатися два хлопці одночасно.

Але якщо виникне така ситуація, то Злата сама запрошуватиме чоловіків на побачення.

Крім цього, вона придумуватиме учасникам Холостячки різні завдання, щоб побачити, якими вони є насправді.

Фото: Злата Огнєвіч